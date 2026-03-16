16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

राजस्थान में यहां निकाय चुनाव के बहिष्कार का एलान, कृपया इस रोड पर वोट मांगने नहीं आए… अनोखा विरोध बना चर्चा का विषय

Unique Protest: बूंदी शहर की गुरुनानक कॉलोनी के लोगों ने आगामी निकाय चुनाव के बहिष्कार का एलान कर सभी को चौंका दिया।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Anil Prajapat

Mar 16, 2026

Guru Nanak Colony

बूंदी शहर की गुरुनानक कॉलोनी विरोध का अनोखा तरीका। फोटो: पत्रिका

बूंदी शहर के गुरुनानक कॉलोनी के लोगों में सड़क नहीं बनने से रोष व्याप्त है। ऐसे में कॉलोनी के लोगों ने कृपया इस रोड पर वोट मांगने नहीं आए.. रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर प्रशासन और जन प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से कॉलोनी के लोग सड़क निर्माण की मांग कर रहे है, लेकिन अब तक सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों ने आगामी निकाय चुनाव के बहिष्कार का एलान कर सभी को चौंका दिया।

इधर,जैसे सड़क पर टंगे बैनर का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, दिनभर आम से लेकर खास में चर्चा का विषय बना रहा है। लोगों का कहना है कि शहर के हाल बेहाल है। विकास तो दूर की बात है अब तक सड़क तक नहीं बन पा रही है। तो वह अपने मताधिकार का उपयोग क्यों करें। जबकि शहर की सबसे चौड़ी सड़क है।

सड़क के टेंडर हो चुके, लेकिन काम शुरू नहीं

क्षेत्र के सर्वदमन शर्मा, रमेशचंद विजय, भगवत सिंह राजावत, तेजमल नायक, मोहम्मद सलीम, जगदीश त्रिपाठी व दिनेश दाधीच ने बताया कि गुरुनानक कॉलोनी विकास नगर जाने का मुख्य रास्ता है, जिसके सड़क की चौड़ाई करीब 80 फीट है। यह सड़क लंकागेट जाने वाली सड़क को जोड़ती है। सड़क निर्माण के लिए नगर परिषद में पूर्व सभापति व हाल ही में भाजपा शासन में भी निवर्तमान सभापति से मिलकर मांग कर चुके है। जबकि सड़क के टेंडर हो चुके, दीपावली के समय वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा सही जवाब नहीं देने से लोगों में रोष व्याप्त बढ़ता जा रहा है।

18-20 साल पहले बनी थी सड़क

लोगों का कहना है कि 18-20 साल पहले सड़क बनी थी, उसके बाद आज तक सड़क नहीं बनी। जबकि सीवरेज लाइन भी निकल चुकी है। पूरी सड़क क्षतिग्रस्त है। आए दिन वाहन चालक के साथ पैदल राहगीर चोटिल हो रहे है, लेकिन अब क्षेत्र के लोगों ने आगामी चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।

ये भी पढ़ें

Indian Railways: राजस्थान में चलने वाली इन 5 स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को मिला स्थायी दर्जा, नए नंबर जारी; किराया भी कम लगेगा
श्री गंगानगर
train

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Mar 2026 12:03 pm

Published on:

16 Mar 2026 12:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / राजस्थान में यहां निकाय चुनाव के बहिष्कार का एलान, कृपया इस रोड पर वोट मांगने नहीं आए… अनोखा विरोध बना चर्चा का विषय

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : कृपया इस रोड पर वोट मांगने नहीं आए…

कृपया इस रोड पर वोट मांगने नहीं आए...
बूंदी

Bundi : किसी के कुष्ठ रोग की बीमारी तो किसी के मां नहीं, पालनहार बन रहा मददगार

किसी के कुष्ठ रोग की बीमारी तो किसी के मां नहीं, पालनहार बन रहा मददगार
बूंदी

घटेगी दूरी, बढ़ेगा विकास

Bundi : नॉर्दन बायपास सड़क निर्माण ने पकड़ी गति
बूंदी

भंडदेवरा जमींदोज होने की कगार पर

Bundi : संरक्षण के अभाव में दम तोड़ रही 10वीं सदी की विरासत
बूंदी

जिले में एकमात्र इंटरचेंज बना औद्योगिक विकास की नई उम्मीद

Bundi : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के लबान इंटरचेंज से बदली क्षेत्र की तस्वीर
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.