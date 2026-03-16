Indian Railways: राजस्थान में चलने वाली इन 5 स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को मिला स्थायी दर्जा, नए नंबर जारी; किराया भी कम लगेगा

श्रीगंगानगर। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। 5 स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को रेलवे बोर्ड ने नियमित कर दिया है। यात्रियों की अच्छी ऑक्यूपेंसी और बढ़ती मांग को देखते हुए अब इन्हें स्पेशल के बजाय नियमित पैसेंजर ट्रेनों के रूप में संचालित किया जाएगा। जेडआरयूसीसी के पूर्व सदस्य भीम शर्मा ने बताया कि निदेशक (कोचिंग) संजय आर नीलम की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है।