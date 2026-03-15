केंद्र से बड़ी सौगात, राजस्थान का यह हाईवे होगा 6 लेन; केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी बोले- क्षेत्र को मिलेगा बड़ा फायदा

परियोजना पूरी होने के बाद जयपुर से किशनगढ़ के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। वर्तमान में इस दूरी को तय करने में करीब दो घंटे का समय लगता है, लेकिन सड़क के 6 लेन होने के बाद यह दूरी लगभग एक घंटा कम समय में तय की जा सकेगी। साथ ही स्थानीय यातायात को मुख्य मार्ग से अलग करने के लिए सर्विस रोड और फ्लाईओवर बनाए जाने से टकराव बिंदु कम होंगे और दुर्घटनाओं में भी कमी आने की संभावना है।