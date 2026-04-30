30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

खुशखबरी: श्रीगंगानगर-सूरतगढ़ हाईवे बनेगा फोरलेन, 1022 करोड़ की परियोजना, किसानों से लेंगे 800 बीघा जमीन

Rajasthan New Highway : श्रीगंगानगर से सूरतगढ़ के बीच 75.5 किलोमीटर लंबे नेशनल हाइवे-62 को टू-लेन से फोरलेन में बदलने की प्रक्रिया अब धरातल पर आने लगी है। इसके लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि का सर्वे होने के बाद नेशनल हाइवे एक्ट की धारा 3 डी कार्यवाही शुरू हो चुकी है।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

kamlesh sharma

Apr 30, 2026

NH62 four lane

फोरलेन बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा श्रीगंगानगर-सूरतगढ़ मार्ग।

श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर से सूरतगढ़ के बीच 75.5 किलोमीटर लंबे नेशनल हाइवे-62 को टू-लेन से फोरलेन में बदलने की प्रक्रिया अब धरातल पर आने लगी है। इसके लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि का सर्वे होने के बाद नेशनल हाइवे एक्ट की धारा 3 डी कार्यवाही शुरू हो चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के लिए 1022.57 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।

फोरलेन में बदलने के लिए लगभग 800 बीघा भूमि अवाप्त की जाएगी। इसके लिए नेशनल हाइवे एक्ट के तहत शुरू की गई धारा 3 डी की कार्यवाही में यह जानकारी एकत्र की जाएगी कि कितनी भूमि, किन काश्तकारों की कहां-कहां अवाप्त की जाएगी। इसके अलावा इस कार्यवाही में भूमि की कीमत का पता लगाने के साथ यह भी तय किया जाएगा कि किसानों को उनकी भूमि का कितना मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की राशि किसानों में वितरित करने के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी के खाते में आएगी।

किसानों को दिए जाएंगे नोटिस

नेशनल हाइवे-62 को टू-लेन से फोरलेन में बदलने के लिए जिन किसानों की भूमि अवाप्त की जाएगी, उन्हें भूमि अवाप्ति अधिकारी को नोटिस दिए जाएंगे। इनमें अवाप्त की जाने वाली भूमि और उसकी एवज में दिए जाने वाले मुआवजे का उल्लेख होगा। इसके साथ ही नेशनल हाइवे एक्ट की धारा 3 ई के तहत सार्वजनिक विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाएगा। किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से तय किए गए मानकों के अनुसार दिया जाएगा।

निविदा प्रक्रिया शुरू

फोरलेन प्रोजक्ट की ताजा रिपोर्ट्स और टेंडर सूचनाओं के अनुसार, इस कार्य के लिए 'इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन' मोड पर निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। कुछ निविदाओं की अंतिम तिथि मई 2026 तक निर्धारित की गई है। निविदाओं में थोड़ी बहुत देरी होने के बावजूद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की योजना इसी साल में प्रोजेक्ट का काम शुरू करवाने की है।

फोरलेन प्रोजेक्ट: एक नजर

मार्ग की कुल लंबाई - 75.5 किलोमीटर
अनुमानित लागत - 1022.57 करोड़
लेन की संख्या - टू लेन से फोर-लेन (डिवाइडर सहित)
प्रोजेक्ट का महत्व- सेना की आवाजाही में सुगमता।
निर्माण कब तक शुरू - वर्ष 2026 के मध्य तक।

आमजन को लाभ

  • दुर्घटनाओं में कमी: वर्तमान में टू-लेन होने और भारी वाहनों के अधिक दबाव के कारण इस मार्ग पर दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। फोरलेन बनने और बीच में डिवाइडर आने से सुरक्षा बढ़ेगी।
  • समय की बचत: श्रीगंगानगर से सूरतगढ़ के बीच लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा, जिससे स्थानीय व्यापार और खेती (मंडी आवाजाही) को गति मिलेगी।
  • बेहतर कनेक्टिविटी: यह मार्ग न केवल सूरतगढ़ बल्कि बीकानेर और आगे जोधपुर की कनेक्टिविटी को भी सुधारेगा।

श्रीगंगानगर से सूरतगढ़ तक फोरलेन प्रोजेक्ट के सर्वे का काम पूरा कर नेशनल हाइवे एक्ट की धारा 3 डी की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि मई माह में धारा 3 डी के साथ धारा 3 ई की कार्यवाही को भी पूर्ण कर लिया जाएगा।
सुभाष कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Apr 2026 07:00 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / खुशखबरी: श्रीगंगानगर-सूरतगढ़ हाईवे बनेगा फोरलेन, 1022 करोड़ की परियोजना, किसानों से लेंगे 800 बीघा जमीन

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sri Ganganagar Rain: ग्रामीण इलाकों में आंधी-बारिश का कहर, दर्जनभर गांवों की बिजली गुल, मंडियों में हजारों बोरी गेहूं भीगा

sri Ganganagar Rainsri Ganganagar Rain
श्री गंगानगर

खामोश हुई श्रीगंगानगर की बार काउंसिल की दबंग आवाज

श्री गंगानगर

Sri Ganganagar Rain: ग्रामीण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश, पानी से खेत लबालब, आंधी से टूटे बिजली के पोल

Sri Ganganagar Rain
श्री गंगानगर

Indian Railways: 48 साल पुरानी इस ट्रेन पर 3 राज्यों का बोझ, लंबी वेटिंग से यात्री परेशान, आखिर कब चलेगी नई ट्रेन?

श्री गंगानगर

खुशखबरी : शहर में 4 जगहों पर बनेंगे एसी कूलिंग सेंटर्स, लोगों को मुफ्त में मिलेगी विश्राम की सुविधा

AC cooling center
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.