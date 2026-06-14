Rajasthan News: कार के बोनट में घुसा जहरीला सांप, 2 घंटे बाद बाहर निकाला, जानिए आपके साथ ऐसी घटना हो तो क्या करें

श्रीगंगानगर। राजस्थान के अनूपगढ़ शहर की आदर्श कॉलोनी में रविवार सुबह एक घर के बाहर खड़ी कार में जहरीला सांप घुस गया। सांप कार के बोनट के अंदर जाकर छिप गया, जिससे वाहन मालिक और आसपास के लोग भयभीत हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे रेस्क्यूअर ने करीब दो घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सांप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाद में उसे आबादी क्षेत्र से दूर छोड़ दिया गया।