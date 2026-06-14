Rajasthan: बठिंडा-श्रीगंगानगर रेल रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन शुरू, यात्रियों में उत्साह

गौरतलब है कि बठिंडा-श्रीगंगानगर के बीच लगभग 127 किलोमीटर लंबे रेलखंड का इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य करीब 116.75 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया था। यह कार्य कुछ माह पूर्व ही पूरा कर लिया गया था, जिसके बाद ट्रायल भी सफलतापूर्वक किए गए थे। बल्लूआना में ट्रैक्शन सब स्टेशन (टीएसएस) का निर्माण अंतिम चरण में था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है, जिससे इस रूट पर निर्बाध बिजली आपूर्ति संभव हो सकी है।