Bundi : किसी के कुष्ठ रोग की बीमारी तो किसी के मां नहीं, पालनहार बन रहा मददगार

बूंदी. किसी के कुष्ठ रोगी की बीमारी है तो किसी के मां नहीं है, पिता का देहांत हो चुका है तो कोई अनाथ है। कुछ ऐसी जिदंगी जी रहे है। जिले के करीब 17 हजार 627 बच्चों के लिए पालनहार योजना हौंसला बढ़ा रही है। उनकी पढ़ाई के साथ उनके लालन-पालन में मद़्दगार बन रही है। या यू कहें कि इन बच्चों की जिदंगी पालनहार योजना ने थाम रखी है। जिले के पांच ब्लॉक के ऐसे कई बच्चे है जो जीवन के कठिन दौर में इस योजना के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की यह योजना इन बच्चों के लिए सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, बल्कि जीने की नई वजह और शिक्षा की राह भी दिखा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से पालनहार योजना का संचालन किया जाता है,जिसका उद्देश्य है जरूरतमंद बच्चों की मदद करना है।