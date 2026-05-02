Bundi : अब 21 साल के बाद ही बेरोजगार कर सकेंगे आवेदन, योजना का पोर्टल होगा जारी

बूंदी. आखिरकार चार साल बाद सरकार ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना (बेरोजगारी भत्ता) में भत्ता लेने वाले युवाओं का मानक तय कर दिए है। ऐसे में अब 21 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं को भत्ता देय होगा। इस योजना का पोर्टल लॉच होगा। मुख्यालय के आदेश मिलने के बाद विभाग में पोर्टल अपडेशन का कार्य चल रहा है। अब 21 साल वाले युवा ही आवेदन कर सकेंगे। हालांकि इससे पूर्व इस योजना में कोई न्यूनतम उम्र तय नहीं कर सिर्फ ग्रेज्युएशन व एक व्यवसायिक कौशल की डिग्री अनिवार्य थी। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग लोग इस योजना के तहत लाभ ले रहे थे, जिनके साथ सरकार ने कुठाराघात किया है। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के आयुक्त ऋषभ मंडल ने इस संबंध में आदेश जारी किए है। प्रदेश के हजारों युवा इससे प्रभावित होंगे। इस योजना के तहत हालांकि करीब दो लाख युवाओं को भत्ता पहले की तरह मिलता रहेगा। इसके फायदे और नुकसान दोनों होंगे। इससे युवाओं की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिले में 2667 बेरोजगार युवा भत्ता ले रहे है।