Bundi : कृपया इस रोड पर वोट मांगने नहीं आए…

क्षेत्र के सर्वदमन शर्मा, रमेशचंद विजय, भगवत ङ्क्षसह राजावत, तेजमल नायक, मोहम्मद सलीम, जगदीश त्रिपाठी व दिनेश दाधीच ने बताया कि गुरुनानक कॉलोनी विकास नगर जाने का मुख्य रास्ता है, जिसके सडक़ की चौड़ाई करीब 80 फीट है। यह सडक़ लंकागेट जाने वाली सडक़ को जोड़ती है। सडक़ निर्माण के लिए नगरपरिषद में पूर्व सभापति व हाल ही में भाजपा शासन में भी निवर्तमान सभापति से मिलकर मांग कर चुके है। जबकि सडक़ के टेंडर हो चुके, दीपावली के समय वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा सही जवाब नहीं देने से लोगों में रोष व्याप्त बढ़ता जा रहा है।