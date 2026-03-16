Bundi : मातृ शक्ति की एकजुटता ने दिया संदेश, श्रीराम के नारे गूंजे

बूंदी. हाथों में केसरिया ध्वज, मुख से निकलते जयश्रीराम के नारे ओर एक जैसी परिधान में सजी-धजी महिलाएं जब शहर की सड़कों से खुद बाइक चलाती हुई गुजरी तो छोटीकाशी भगवामय हो गई। चहुंओर भारत माता के जयकारे गूंज उठे। आंखो में काला चश्मा और केसरिया साफा पहने ललाट पर तिलक के सजधज कर मातृ शक्ति ने पूरे उत्साह से सहभागिता की। जगह-जगह पुष्प वर्षा से होते स्वागत ने सभी को अभिभूत कर दिया।