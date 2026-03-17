Bundi : कार्यशाला में साइबर फ्रॉड से बचाव और उसके दुष्प्रभावों से किया सचेत

बूंदी. राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश जी के जन्मशती पर्व के उपलक्ष्य में सोमवार को शहर के महारानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइबर सुरक्षा जागरूकता पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने भाग लेकर साइबर फ्रॉड होने से बचाव व उसके दुष्प्रभावों से सचेत होना जाना। साथ ही महिलाओं के अधिकारों व हितों की जानकारी, बच्चों को मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से दूर रखने और समाज में जागरूकता बढ़ाने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि डिजिटल युग में महिलाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति सजग रहना बेहद जरूरी है।