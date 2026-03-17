Bundi : जनाना अस्पताल में बनेगी मदर लैब, मोबाइल पर मिलेगी जांच रिपोर्ट

जानकारी अनुसार जनाना अस्पताल में मदर लैब में रक्त संबंधी 145 तरह की जांच की जाएगी। इसमें जिला अस्पताल से आने वाले रक्त के नमूनों की 24 घंटे जांच किए जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसमें पैथोलॉजिस्ट एवं माइक्रोलॉजिस्ट की भी सेवाएं मिलेगी। वहीं सरकारी कर्मचारियों के अलावा संविदा पर भी लैब टेक्नीशियन की सेवाएं ली जाएगी। वहीं रक्त का नमूूना देने के बाद रोगी के मोबाइल नम्बर पर रजिस्ट्रेशन एवं जांच रिपोर्ट भी 24 घंटे में भेजी जाएगी, जिससे दोबारा अस्पताल आने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। मदर लैब में 145, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 101 एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 66 तरह की जांचे की जाने की सुविधा रहेगी।