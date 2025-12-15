नए शैक्षणिक सत्र में स्कूल-कॉलेजों में बनेंगे सड़क सुरक्षा क्लब

बूंदी. प्रदेश में आए दिन हो रहे दर्दनाक हादसों को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। दुर्घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने इनमें कमी लाने के निर्देश दिए है। सरकार का मानना है कि नाबालिगों की सड़क़ों पर तेज रफ्तार बाइक चलाने की प्रवृति से सडक़ हादसें बढ़ रह है। ऐसे में इनको ना तो यातायात नियमों की जानकारी है ना ही इनके पास लाइसेंस होता है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने इन हादसों को रोकने के लिए एक पहल करते हुए अब स्कूलों और कॉलेजों में सडक़ सुरक्षा क्लब गठित करने के निर्देश दिए है। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा क्लब बनाए जाएंगे, जो विद्यार्थियों सहित आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए रैली, कार्यशालाएं और विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसमें सभी विभागों को अंकित करते हुए हादसों को रोकने के लिए अपने-अपने स्तर पर प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा

गया है।

विद्यार्थियों को मिल सके मागदर्शन

बाल वाहिनी (स्कूल वाहन) से जुड़े सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराई जाए। वाहन फिटनेस, निर्धारित गति सीमा, चालक की योग्यता और सुरक्षा मानकों पर नियमित निगरानी अनिवार्य होगी। इसी क्रम में शिक्षकों के लिए भी सड़क सुरक्षा से संबंधित क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन दे सकें।