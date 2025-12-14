पुलिया का निर्माण नहीं हुआ शुरू, राहगीरों को आवागमन में परेशानी

कापरेन. गत दिनों हुई अतिवृष्टि के दौरान भारी पानी की आवक होने से शहर के शक्ति चौराहे पर मुख्य सड़क पर बनी सीपेज ड्रेन की पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने पर पालिका एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आनन फानन में वैकल्पिक रास्ते के लिए कच्ची पुलिया के निर्माण कर आवागमन शुरू करवा दिया, लेकिन इसके बाद से सीपेज ड्रेन पर पक्की पुलिया के निर्माण कार्य को लेकर गम्भीरता नहीं बरती जा रही है, जिससे आमजन राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।