पुलिया का निर्माण नहीं हुआ शुरू, राहगीरों को आवागमन में परेशानी

कापरेन. मुख्य सड़क पर बनाई गई अस्थाई ग्रेवल पुलिया
कापरेन. गत दिनों हुई अतिवृष्टि के दौरान भारी पानी की आवक होने से शहर के शक्ति चौराहे पर मुख्य सड़क पर बनी सीपेज ड्रेन की पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने पर पालिका एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आनन फानन में वैकल्पिक रास्ते के लिए कच्ची पुलिया के निर्माण कर आवागमन शुरू करवा दिया, लेकिन इसके बाद से सीपेज ड्रेन पर पक्की पुलिया के निर्माण कार्य को लेकर गम्भीरता नहीं बरती जा रही है, जिससे आमजन राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कच्ची पुलिया के निर्माण सीमेंट के बड़े पाइप दबाकर ग्रेवल डालकर किया गया है, जिसमे पानी, कीचड़ होने पर फिसलने का खतरा बना रहता है। वहीं पुलिया की चौड़ाई कम होने, सुरक्षा दीवार नहीं होने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। शहरवासियों का कहना है कि सीपेज ड्रेन की कच्ची पुलिया पर कचरा और गंदगी फैली रहती है। मवेशियों के जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते आवागमन के दौरान दुर्घटना का अंदेशा बना रहता।
बड़े वाहन आने पर सामने से दूसरे वाहन नही निकल पाते हैं। शहरवासियों ने बताया कि शहर में आने जाने का मुख्य सडक़ मार्ग होने से दिन रात आवागमन बना रहता है। शिव नगर, हीरापुर, बालापुरा सहित आसपास के गांवों से सुबह रोजाना छोटे बालक विद्यालय आने जाने के लिए इसी मार्ग से गुजरते हैं। कच्ची पुलिया पर दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। शहरवासियों ने पालिका प्रशासन से जल्द पुलिया के निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग की है।
