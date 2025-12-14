14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Rajasthan Accident: राजस्थान में भीषण हादसा, पति-पत्नी और मासूम को कुचलता निकल गया ट्रक, तीनों की मौत

Bike Truck Accident: राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर सादड़ी रोड क्रॉसिंग के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती और उनके मासूम बेटे को कुचल दिया। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

Rakesh Mishra

Dec 14, 2025

Bike truck accident, Bike truck accident in Bundi, Bike truck accident in Rajasthan, Three killed in Bundi, Three killed in Rajasthan, Bundi accident news

अस्पताल में मौजूद भीड़। फोटो- पत्रिका

तालेड़ा (बूंदी)। राष्ट्रीय राजमार्ग-52 स्थित सादड़ी रोड क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार से कोटा की ओर जा रहे गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक ने बाइक सवार दंपती और उनके बच्चे को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक चालक तीनों को कुचलता हुआ निकल गया, जिससे सांवलपुरा निवासी सुंदर सिंह (35), उनकी पत्नी राजकौर (30) और दो साल के मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।

तालेड़ा अस्पताल में तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

परिजनों को सूचना देकर अस्पताल बुलाया

हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलने पर थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज मय जाप्ता एंबुलेंस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मृतकों की जेब में रखे आधार और जन आधार कार्ड से पहचान की गई। इसके बाद परिजनों को सूचना देकर अस्पताल बुलाया गया।

यह वीडियो भी देखें

सांवलपुरा में शोक की लहर

दुर्घटना में पति-पत्नी और मासूम की दर्दनाक मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अब परिवार में केवल बुजुर्ग पिता और सुंदर सिंह की दो बेटियां (एक सात वर्ष-दूसरी पांच वर्ष) ही हैं।

बाधित हुआ आवागमन

हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर यातायात सुव्यवस्थित करवाया।

ये भी पढ़ें

Success Story: राजस्थान के किसान ने किया कमाल, इस तरीके से उगाई फसल, अब लाखों में कर रहे कमाई
सिरोही
Success Story, Rajasthan Success Story, Sirohi Success Story, Farmer Success Story, Organic Farming, Organic Farming in Rajasthan, Organic Farming in Sirohi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

big accident in Rajasthan

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Dec 2025 06:21 pm

Published on:

14 Dec 2025 06:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Rajasthan Accident: राजस्थान में भीषण हादसा, पति-पत्नी और मासूम को कुचलता निकल गया ट्रक, तीनों की मौत

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कृषि उपज मंडी में धान के दामों में तेजी

एक्सपोर्टर आने से मंडी में धान के दामों में तेजी
बूंदी

समर्थन मूल्य खरीद केंद्र का निरीक्षण कर दिए निर्देश

सोयाबीन की खरीद क्षमता पूरी, रजिस्ट्रेशन बंद
बूंदी

वैकल्पिक पुलिया से हो रहा आवागमन

पुलिया का निर्माण नहीं हुआ शुरू, राहगीरों को आवागमन में परेशानी
बूंदी

दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सुशासन पखवाड़ा के संगठनात्मक बैठक आयोजित

जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को भी मिले
बूंदी

गुरुजी खुद बजाए घंटी या बच्चों से करवाए काम

गुरुजी खुद बजाए घंटी या बच्चों से करवाए काम
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.