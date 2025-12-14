Rajasthan Accident: राजस्थान में भीषण हादसा, पति-पत्नी और मासूम को कुचलता निकल गया ट्रक, तीनों की मौत

तालेड़ा (बूंदी)। राष्ट्रीय राजमार्ग-52 स्थित सादड़ी रोड क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार से कोटा की ओर जा रहे गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक ने बाइक सवार दंपती और उनके बच्चे को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक चालक तीनों को कुचलता हुआ निकल गया, जिससे सांवलपुरा निवासी सुंदर सिंह (35), उनकी पत्नी राजकौर (30) और दो साल के मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।