Rajasthan Accident: राजस्थान में भीषण हादसा, पति-पत्नी और मासूम को कुचलता निकल गया ट्रक, तीनों की मौत

तालेड़ा (बूंदी)। राष्ट्रीय राजमार्ग-52 स्थित सादड़ी रोड क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार से कोटा की ओर जा रहे गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक ने बाइक सवार दंपती और उनके बच्चे को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक चालक तीनों को कुचलता हुआ निकल गया, जिससे सांवलपुरा निवासी सुंदर सिंह (35), उनकी पत्नी राजकौर (30) और दो साल के मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।
तालेड़ा अस्पताल में तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलने पर थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज मय जाप्ता एंबुलेंस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मृतकों की जेब में रखे आधार और जन आधार कार्ड से पहचान की गई। इसके बाद परिजनों को सूचना देकर अस्पताल बुलाया गया।
दुर्घटना में पति-पत्नी और मासूम की दर्दनाक मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अब परिवार में केवल बुजुर्ग पिता और सुंदर सिंह की दो बेटियां (एक सात वर्ष-दूसरी पांच वर्ष) ही हैं।
हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर यातायात सुव्यवस्थित करवाया।