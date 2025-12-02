Jodhpur: धक्का देकर कहा था… ‘तेरा खोपड़ा खराब है, तू सिखाएगा वर्दी पहनना’, SHO और कांस्टेबल दोनों पर गिरी गाज

अधिवक्ता भरत सिंह ने थानाधिकारी के समक्ष विरोध जताते हुए सिपाही नरेंद्र के वर्दी में न होने पर ऐतराज जताया था। इससे गुस्साए थानाधिकारी हमीर सिंह ने कहा कि 'तेरा खोपड़ा खराब है, तू सिखाएगा वर्दी पहनना।' इसके साथ ही धक्का देकर 151 में बंद करने की धमकियां दी थीं। इसका विरोध करने पर अधिवक्ता की पत्नी से भी पुलिस की तीखी नोक-झोंक हो गई थी।