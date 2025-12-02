जोधपुर में वकील से दुर्व्यवहार का मामला गरमाया, SHO और रीडर लाइन हाजिर, हाईकोर्ट सख्त

घटना के चश्मदीदों के अनुसार, वकील भारत सिंह अपनी पीड़िता प्रार्थी, जो कथित तौर पर बलात्कार पीड़िता है, उसके साथ बयान दर्ज कराने थाने पहुंचे थे। इस दौरान सादे वस्त्रों में मौजूद एक पुलिसकर्मी द्वारा आधार कार्ड मांगे जाने पर वकील ने आपत्ति जताई। इसी बात पर विवाद बढ़ा और वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक पुलिसकर्मी वकील को कमरे में धकेलते हुए दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है।