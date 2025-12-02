राजस्थान में किसानों के लिए अच्छी खबर: जल्द पहुंचेगा 1 लाख 8 हजार मीट्रिक टन यूरिया, सप्लाई के लिए कंपनियों को निर्देश जारी

उन्होंने बताया कि विभाग नियमित रूप से यूरिया वितरण की मॉनिटरिंग कर रहा है, ताकि किसी भी जिले में कमी की स्थिति न बने। जरूरत पड़ने पर आकस्मिक व्यवस्था भी लागू की जाएगी। बैठक के अंत में उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया कि वे तय समय-सारिणी के अनुसार आपूर्ति जारी रखेंगे और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे।