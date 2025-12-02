राजस्थान में किसानों के लिए अच्छी खबर: जल्द पहुंचेगा 1 लाख 8 हजार मीट्रिक टन यूरिया, सप्लाई के लिए कंपनियों को निर्देश जारी

एक सप्ताह में 1.08 लाख मीट्रिक टन यूरिया की होगी आपूर्ति (फोटो- पत्रिका)
जयपुर: कृषि अधिकारियों ने सोमवार को यूरिया की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर उर्वरक सप्लाई कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें कंपनियों को दिसंबर के प्रथम सप्ताह में एक लाख आठ हजार मीट्रिक टन यूरिया आपूर्ति के निर्देश दिए।
बैठक में उर्वरक मंत्रालय के निदेशक (संचलन) अभय कुमार शर्मा वीसी के माध्यम से जुड़े। आयुक्त कृषि चिन्मयी गोपाल ने रबी सीजन के लिए यूरिया की मांग, उपलब्ध स्टॉक, वितरण व्यवस्था तथा परिवहन से जुड़ी प्रक्रियाओं पर चर्चा की।
बैठक में यह तय किया गया कि दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रदेश को 1 लाख 8 हजार मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित उर्वरक कंपनियों को समयबद्ध आपूर्ति के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने स्टॉक की स्थिति, परिवहन व्यवस्था और जिला स्तर पर वितरण प्रणाली की भी विस्तृत समीक्षा की।
कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने कहा, किसानों को पर्याप्त और समय पर यूरिया उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपूर्ति शृंखला में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए और जिलों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने बताया कि विभाग नियमित रूप से यूरिया वितरण की मॉनिटरिंग कर रहा है, ताकि किसी भी जिले में कमी की स्थिति न बने। जरूरत पड़ने पर आकस्मिक व्यवस्था भी लागू की जाएगी। बैठक के अंत में उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया कि वे तय समय-सारिणी के अनुसार आपूर्ति जारी रखेंगे और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग