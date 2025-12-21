सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र में मिलावटी घी फैक्टरी का खुलासा, 7,500 लीटर नकली घी जब्त

जयपुर. खोराबीसल थाना पुलिस और डीएसटी वेस्ट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित मिलावटी घी बनाने की फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। फैक्टरी में नामी कंपनियों के रैपर लगाकर बाजार में नकली घी की सप्लाई किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान करीब 7,500 लीटर नकली घी, कच्चा माल और पैकिंग से जुड़ा भारी मात्रा में सामान जब्त किया गया। वहीं, मौके से मूलत: उत्तर प्रदेश हाल बैनाड़ रोड स्थित सूर्य नगर निवासी राजेन्द्र कुमार गुप्ता, मूलत: ग्वालियर हाल नांगल जैसा बोहरा निवासी अनिल जोशी, मूलत: ग्वालियर हाल नाड़ी का फाटक निवासी भूपेन्द्र कुमार उर्फ रूपेन्द्र शर्मा और मूलत: चूरू के रतननगर हाल दादी का फाटक निवासी जगदीश शर्मा को गिरफ्तार किया गया।
डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि शनिवार को डीएसटी के कांस्टेबल राकेश कुमार को मुखबिर से नकली घी बनाने की फैक्टरी के संबंध में सूचना मिली थी। सरना डूंगर फैक्टरी एरिया स्थित बालाजी विहार-ए, मंशारामपुरा में दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयपुर प्रथम नरेश कुमार, तोलाराम तथा जयपुर सरस डेयरी के सहायक प्रबंधक एवं गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी हिमांशु कुमार बैरवा को भी मौके पर बुलाया गया।
फैक्टरी के निरीक्षण में सरस, अमूल, लोटस, कृष्णा और महान ब्रांड के नाम से घी के पीपे, 15 किलो, 1 किलो और 500 ग्राम के डिब्बों में पैक नकली घी, कार्टन, प्लास्टिक रैपर रोल, एगमार्क की रेप्लिका, सीलिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और नकली घी बनाने की मशीनें बरामद की गईं। जयपुर सरस डेयरी के सहायक प्रबंधक हिमांशु कुमार बैरवा ने सरस ब्रांड की छवि धूमिल करने के संबंध में लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग