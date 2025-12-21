21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र में मिलावटी घी फैक्टरी का खुलासा, 7,500 लीटर नकली घी जब्त

मौके से मूलत: उत्तर प्रदेश हाल बैनाड़ रोड स्थित सूर्य नगर निवासी राजेन्द्र कुमार गुप्ता, मूलत: ग्वालियर हाल नांगल जैसा बोहरा निवासी अनिल जोशी, मूलत: ग्वालियर हाल नाड़ी का फाटक निवासी भूपेन्द्र कुमार उर्फ रूपेन्द्र शर्मा और मूलत: चूरू के रतननगर हाल दादी का फाटक निवासी जगदीश शर्मा को गिरफ्तार किया

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Mukesh Sharma

Dec 21, 2025

जयपुर. खोराबीसल थाना पुलिस और डीएसटी वेस्ट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित मिलावटी घी बनाने की फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। फैक्टरी में नामी कंपनियों के रैपर लगाकर बाजार में नकली घी की सप्लाई किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान करीब 7,500 लीटर नकली घी, कच्चा माल और पैकिंग से जुड़ा भारी मात्रा में सामान जब्त किया गया। वहीं, मौके से मूलत: उत्तर प्रदेश हाल बैनाड़ रोड स्थित सूर्य नगर निवासी राजेन्द्र कुमार गुप्ता, मूलत: ग्वालियर हाल नांगल जैसा बोहरा निवासी अनिल जोशी, मूलत: ग्वालियर हाल नाड़ी का फाटक निवासी भूपेन्द्र कुमार उर्फ रूपेन्द्र शर्मा और मूलत: चूरू के रतननगर हाल दादी का फाटक निवासी जगदीश शर्मा को गिरफ्तार किया गया।

डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि शनिवार को डीएसटी के कांस्टेबल राकेश कुमार को मुखबिर से नकली घी बनाने की फैक्टरी के संबंध में सूचना मिली थी। सरना डूंगर फैक्टरी एरिया स्थित बालाजी विहार-ए, मंशारामपुरा में दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयपुर प्रथम नरेश कुमार, तोलाराम तथा जयपुर सरस डेयरी के सहायक प्रबंधक एवं गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी हिमांशु कुमार बैरवा को भी मौके पर बुलाया गया।

फैक्टरी के निरीक्षण में सरस, अमूल, लोटस, कृष्णा और महान ब्रांड के नाम से घी के पीपे, 15 किलो, 1 किलो और 500 ग्राम के डिब्बों में पैक नकली घी, कार्टन, प्लास्टिक रैपर रोल, एगमार्क की रेप्लिका, सीलिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और नकली घी बनाने की मशीनें बरामद की गईं। जयपुर सरस डेयरी के सहायक प्रबंधक हिमांशु कुमार बैरवा ने सरस ब्रांड की छवि धूमिल करने के संबंध में लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 10:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र में मिलावटी घी फैक्टरी का खुलासा, 7,500 लीटर नकली घी जब्त

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने किया मानसरोवर थाने का दौरा, डिजिटल पुलिसिंग की सराहना

जयपुर

गुलाबी नगर में चला पीला पंजा…जगतपुरा में अवैध निर्माण सील, वेयरहाउस ध्वस्त

जयपुर

जयपुर के इन इलाकों में सोमवार को नहीं होगी पानी सप्लाई, जानिए कारण

Jaipur water supply
जयपुर

राजस्थान में WDFC के तहत बन रहे 12 नए रेलवे स्टेशन, 112 करोड़ की लागत से सड़कों का हो रहा निर्माण

WDFC Railway station
जयपुर

स्वस्थ दिनचर्या का पालन करते हुए फिट रहें और प्रदेश के विकास में सक्रिय योगदान दें : मुख्यमंत्री

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.