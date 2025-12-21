सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र में मिलावटी घी फैक्टरी का खुलासा, 7,500 लीटर नकली घी जब्त

जयपुर. खोराबीसल थाना पुलिस और डीएसटी वेस्ट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित मिलावटी घी बनाने की फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। फैक्टरी में नामी कंपनियों के रैपर लगाकर बाजार में नकली घी की सप्लाई किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान करीब 7,500 लीटर नकली घी, कच्चा माल और पैकिंग से जुड़ा भारी मात्रा में सामान जब्त किया गया। वहीं, मौके से मूलत: उत्तर प्रदेश हाल बैनाड़ रोड स्थित सूर्य नगर निवासी राजेन्द्र कुमार गुप्ता, मूलत: ग्वालियर हाल नांगल जैसा बोहरा निवासी अनिल जोशी, मूलत: ग्वालियर हाल नाड़ी का फाटक निवासी भूपेन्द्र कुमार उर्फ रूपेन्द्र शर्मा और मूलत: चूरू के रतननगर हाल दादी का फाटक निवासी जगदीश शर्मा को गिरफ्तार किया गया।