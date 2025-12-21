मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने किया मानसरोवर थाने का दौरा, डिजिटल पुलिसिंग की सराहना

जयपुर। राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के साथ रविवार को जयपुर के मानसरोवर पुलिस स्टेशन का दौरा कर पुलिसिंग की आधुनिक कार्यप्रणाली और डिजिटल नवाचारों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने थाना स्तर पर लागू की गई विभिन्न तकनीक आधारित व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली।