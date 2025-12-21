21 दिसंबर 2025,

रविवार

जयपुर

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने किया मानसरोवर थाने का दौरा, डिजिटल पुलिसिंग की सराहना

राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के साथ रविवार को जयपुर के मानसरोवर पुलिस स्टेशन का दौरा कर पुलिसिंग की आधुनिक कार्यप्रणाली और डिजिटल नवाचारों का अवलोकन किया।

जयपुर

image

kamlesh sharma

Dec 21, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के साथ रविवार को जयपुर के मानसरोवर पुलिस स्टेशन का दौरा कर पुलिसिंग की आधुनिक कार्यप्रणाली और डिजिटल नवाचारों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने थाना स्तर पर लागू की गई विभिन्न तकनीक आधारित व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली।

दौरे के दौरान मुख्य सचिव को ई-एफआईआर, ई-साक्ष्य, ई-समन, साइबर अपराधों और महिला अपराधों की ऐप-आधारित निगरानी प्रणाली सहित अन्य डिजिटल प्रक्रियाओं के बारे में अवगत कराया गया। निरीक्षण के बाद उन्होंने मानसरोवर पुलिस स्टेशन को राजस्थान का पूर्णतः डिजिटल मॉडल पुलिस स्टेशन बताते हुए इसकी सराहना की।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि मानसरोवर थाना डिजिटल परिवर्तन की दिशा में पुलिस सुधारों का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि तकनीक के प्रभावी और सुनियोजित उपयोग से पुलिसिंग में पारदर्शिता बढ़ी है, सेवाओं की गति तेज हुई है और नागरिक-केंद्रित पुलिस व्यवस्था को मजबूती मिली है।

इस अवसर पर उन्होंने पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल, पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश तथा राजस्थान पुलिस की पूरी नेतृत्व टीम को डिजिटल पुलिस सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने पर बधाई दी।

दौरे के अंत में मुख्य सचिव ने मानसरोवर थाना परिसर स्थित पुलिस मेस में अधिकारियों और पुलिस कार्मिकों के साथ भोजन भी किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों से संवाद कर उनकी कार्यप्रणाली और अनुभवों की भी जानकारी ली।

21 Dec 2025 10:00 pm

21 Dec 2025 09:59 pm

