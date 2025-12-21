गुलाबी नगर में चला पीला पंजा…जगतपुरा में अवैध निर्माण सील, वेयरहाउस ध्वस्त

इसी जोन में बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी के प्लॉट नंबर बी-220 पर बने बेसमेंट प्लस चार मंजिला अवैध निर्माण और ग्राउंड फ्लोर पर दुकानों को भी पुख्ता रूप से सील किया गया। इस निर्माण को लेकर भी पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अवैध निर्माण नहीं हटाने पर प्रवेश द्वारों को ईंटों की दीवार से बंद कर शटरों पर ताले लगाकर सीलिंग की कार्रवाई की गई।