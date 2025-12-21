21 दिसंबर 2025,

गुलाबी नगर में चला पीला पंजा…जगतपुरा में अवैध निर्माण सील, वेयरहाउस ध्वस्त

जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की प्रवर्तन शाखा ने शनिवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। गुलाबी नगर में पीला पंजा चला। जगतपुरा में अवैध निर्माण को सील किया गया। वहीं, वेयरहाउस को भी ध्वस्त किया।

जयपुर

Ashwani Kumar

Dec 21, 2025

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की प्रवर्तन शाखा ने शनिवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। गुलाबी नगर में पीला पंजा चला। जगतपुरा में अवैध निर्माण को सील किया गया। वहीं, वेयरहाउस को भी ध्वस्त किया।

जेडीए अधिकारियों के अनुसार जोन-09 जगतपुरा क्षेत्र में सेंट्रल स्पाइन स्थित प्लॉट नंबर बी-02 पर आवासीय भूखंड में व्यवसायिक उपयोग के लिए बनाए गए टीनशेडनुमा अवैध वेयरहाउस के खिलाफ पुख्ता सीलिंग की गई। निर्माणकर्ता को पूर्व में जेडीए एक्ट की धारा 32 और 33 के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन नोटिस की पालना नहीं की गई।

इसी जोन में बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी के प्लॉट नंबर बी-220 पर बने बेसमेंट प्लस चार मंजिला अवैध निर्माण और ग्राउंड फ्लोर पर दुकानों को भी पुख्ता रूप से सील किया गया। इस निर्माण को लेकर भी पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अवैध निर्माण नहीं हटाने पर प्रवेश द्वारों को ईंटों की दीवार से बंद कर शटरों पर ताले लगाकर सीलिंग की कार्रवाई की गई।

वहीं, जोन-02 के ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा (तहसील आमेर) में खसरा नंबर 654 की करीब एक बीघा कृषि भूमि पर जेडीए की अनुमति के बिना बनाए गए टीनशेडनुमा अवैध वेयरहाउस को ध्वस्त किया गया। राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से अवैध निर्माण हटाया।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / गुलाबी नगर में चला पीला पंजा…जगतपुरा में अवैध निर्माण सील, वेयरहाउस ध्वस्त

