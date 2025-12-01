राजस्थान: सर्दियों में अब नहीं ठिठुरेंगे यात्री, रोडवेज का बड़ा अभियान शुरू, यात्रियों ने कहा- अब सफर सच में आरामदायक

सर्दियों में अब नहीं ठिठुरेंगे यात्री (फोटो- पत्रिका)
Rajasthan Roadways: भीलवाड़ा: सर्दियों के आगमन से पहले राजस्थान रोडवेज के भीलवाड़ा आगार डिपो ने बसों की हालत सुधारने के लिए विशेष तैयारी की है। ’मेरी बस, मेरी जिमेदारी’ अभियान के तहत डिपो की सभी बसों को दुरुस्त किया जा रहा है।
हाल ही में बसों की तकनीकी से लेकर फिजिकल फिटनेस तक पूरी जांच की गई, ताकि यात्रियों को सर्दी के दिनों में सुरक्षित और आरामदायक सफर मिल सके। अभियान के दौरान परिचालकों और मैकेनिकों की संयुक्त टीम ने कई दिनों तक बसों की नियमित सर्विसिंग, ऑयल चेंज, ग्रीसिंग, ब्रेक सिस्टम की जांच और जरूरी पार्ट रिप्लेसमेंट किए, जिन बसों में खिड़कियों से हवा आने की शिकायत आम थी, उनकी सीलिंग, फिटिंग और लॉकिंग सिस्टम को दुरुस्त किया गया।
डिपो का उद्देश्य है कि सर्दियों में बसों के भीतर गर्माहट बनी रहे और यात्री ठिठुरन से बच सकें। अभियान में सीटिंग अरेंजमेंट पर भी खास ध्यान दिया गया। टूटी सीटें बदली गईं और कई बसों में सीट कुशन की मरमत कर आरामदायक किया गया। रोडवेज प्रशासन का कहना है कि बसों की बाहरी-भीतरी सफाई को भी प्राथमिकता दी गई है, ताकि यात्री स्वच्छ माहौल में यात्रा कर सकें।
यात्री प्रेमप्रकाश और शहबाज ने बताया कि लंबे समय बाद बसों की मेनटेनेंस पर इतना ध्यान दिया गया है। अंशुमन का कहना था कि सर्दियों से पहले बसों की यह तैयारी रोडवेज के प्रति भरोसा बढ़ाती है। उम्मीद है कि यह सुधार भविष्य में भी जारी रहेगा।
-92 बसें भीलवाड़ा आगार के बेड़े में शामिल
-15 लाख पीक सीजन में कमाई
-20 हजार यात्री प्रतिदिन करते डिपो से सफर
