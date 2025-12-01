राजस्थान: सर्दियों में अब नहीं ठिठुरेंगे यात्री, रोडवेज का बड़ा अभियान शुरू, यात्रियों ने कहा- अब सफर सच में आरामदायक

हाल ही में बसों की तकनीकी से लेकर फिजिकल फिटनेस तक पूरी जांच की गई, ताकि यात्रियों को सर्दी के दिनों में सुरक्षित और आरामदायक सफर मिल सके। अभियान के दौरान परिचालकों और मैकेनिकों की संयुक्त टीम ने कई दिनों तक बसों की नियमित सर्विसिंग, ऑयल चेंज, ग्रीसिंग, ब्रेक सिस्टम की जांच और जरूरी पार्ट रिप्लेसमेंट किए, जिन बसों में खिड़कियों से हवा आने की शिकायत आम थी, उनकी सीलिंग, फिटिंग और लॉकिंग सिस्टम को दुरुस्त किया गया।