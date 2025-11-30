Rajasthan Roadways: सालासर-खाटूश्यामजी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, दिल्ली के लिए चलेगी नई बस; यह रहेगा रूट

सीकर। दिल्ली से सालासर और खाटूश्यामजी धाम आने वाले भक्तों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान रोडवेज ने सालासर से दिल्ली के बीच नई सीधी बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह रूट सीधे धार्मिक पर्यटन से जुड़ा होने के कारण हजारों श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिलेगा। अच्छी बात है कि वातानूकूलित श्रेणी की टू बाई टू सीट वाली यह बस दिल्ली से सालासर धाम तक नई बस सेवा दिसम्बर माह के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी।