Good News: राजस्थान में यहां 186.62 बीघा जमीन पर बनेगी नई आवासीय कॉलोनी, 80 फीट तक चौड़ी होंगी सड़कें

आवासीय कॉलोनी का स्थान जिला कलक्टर कार्यालय से लगभग 5 किमी दूरी पर रखा गया है। एनएच-21 व एक्सप्रेस वे के नजदीक होने से टाउनशिप तक पहुंच बेहद सहज होगी। इसके लिए खेड़ली रोड और सूरजपुरा रोड दोनों ओर से मार्ग उपलब्ध रहेंगे। योजना में खास ध्यान इस बात पर दिया गया है कि आवासीय क्षेत्र खुला और हवादार रहे, इसी कारण लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा ओपन स्पेस के रूप में सुरक्षित रखा गया है। नगर विकास न्यास की ओर से पानी, बिजली, सीवरेज, सड़क और दैनिक जरूरतों से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। कुल 1243 प्लॉट में से 392 ईडब्ल्यूएस तथा 221 एलआईजी के लिए होंगे।