Good News: राजस्थान में यहां 186.62 बीघा जमीन पर बनेगी नई आवासीय कॉलोनी, 80 फीट तक चौड़ी होंगी सड़कें

Photo: AI generated
Dausa-Bandikui Urban Improvement Trust : राजस्थान के दौसा जिले में आवासीय सुविधाओं के विस्तार और योजनाबद्ध विकास के लिए हाल ही में गठित दौसा-बांदीकुई नगर विकास न्यास बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। न्यास 186.62 बीघा भूमि पर आधुनिक आवासीय कॉलोनी विकसित करेगा, जिसमें कुल 1243 भूखंड शामिल होंगे। साइट प्लान को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है और जिला प्रशासन भी सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर चुका है।
अधिकारियों के अनुसार अगले सप्ताह से साइट पर वास्तविक कार्य प्रारभ होने की संभावना है, जिससे दौसा जिले को पहली बार इतनी बड़ी और सुव्यवस्थित रिहायशी योजना मिलने जा रही है। इस आवासीय कॉलोनी का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रखा गया है।
आवासीय कॉलोनी का स्थान जिला कलक्टर कार्यालय से लगभग 5 किमी दूरी पर रखा गया है। एनएच-21 व एक्सप्रेस वे के नजदीक होने से टाउनशिप तक पहुंच बेहद सहज होगी। इसके लिए खेड़ली रोड और सूरजपुरा रोड दोनों ओर से मार्ग उपलब्ध रहेंगे। योजना में खास ध्यान इस बात पर दिया गया है कि आवासीय क्षेत्र खुला और हवादार रहे, इसी कारण लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा ओपन स्पेस के रूप में सुरक्षित रखा गया है। नगर विकास न्यास की ओर से पानी, बिजली, सीवरेज, सड़क और दैनिक जरूरतों से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। कुल 1243 प्लॉट में से 392 ईडब्ल्यूएस तथा 221 एलआईजी के लिए होंगे।
टाउनशिप की विशेषता है कि इसमें 32 बीघा भूमि जिले के सबसे बड़े खेल स्टेडियम के लिए आरक्षित रखी गई है। इसके अलावा अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से भूमि विभाजन इस प्रकार रखा गया है। शैक्षणिक गतिविधियों के लिए 3.77 प्रतिशत, व्यावसायिक उपयोग के लिए 5.38 प्रतिशत, पार्कों के लिए 3.35 प्रतिशत और पानी, सीवरेज व बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए 8.14 प्रतिशत। अधिकारियों का कहना है कि यह योजना भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ताकि आने वाला समय विकास के लिहाज से संतुलित रहे।
कॉलोनी के भीतर 40 से 80 फीट तक की मुख्य सड़कों का निर्माण होगा। चौड़ी सड़कों और सुव्यवस्थित लेआउट के कारण यह जिले की पहली ऐसी योजना मानी जा रही है, जिसमें आवागमन पूरी तरह व्यवस्थित रहेगा और भविष्य में यातायात दबाव बढ़ने पर भी सड़कें सुगम बनी रहेंगी।
|श्रेणी
|क्षेत्र (वर्गमीटर)
|प्रतिशत (%)
|आवासीय क्षेत्र
|154967.88
|33.24
|संस्थागत
|17568.24
|3.77
|वाणिज्यिक
|25100.71
|5.38
|पार्क
|15589.06
|3.35
|स्टेडियम कॉम्प्लेक्स
|81608.11
|17.50
|सुविधाएं
|18657.19
|4.00
|यूटीलिटी
|19327.32
|4.14
|सड़क
|133434.74
|28.62
|कुल क्षेत्र
|466253.25
दौसा-बांदीकुई यूआईटी की ओर से दौसा शहर के समीप आवासीय कॉलोनी का प्लान जारी करने के बाद अब अगला लक्ष्य बांदीकुई क्षेत्र में कॉलोनी विकसित करने का है। गौरतलब है कि दिल्ली-मुबंई एक्सप्रेस वे, जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे 21 और मेगा हाईवे के निकट की भूमि का उपयोग जिले के औद्योगिक व शहरी विकास के लिए करने के लिए यूआईटी का गठन किया गया है। आवासीय कॉलोनियों के बाद अब यहां औद्योगिक विस्तार की दिशा में कदम सरकार उठाएगी।
आवासीय कॉलोनी को पूर्ण सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए सभी प्रारंभिक कार्य पूरे किए जा रहे हैं। अगले सप्ताह से स्थल पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
-नरेश शेखर, अधिशासी अभियंता
दौसा जिला मुख्यालय पर यह बड़ी आवासीय योजना शुरू की जा रही है, वहीं बांदीकुई में भी इसी प्रकार की योजना विकसित करने की प्रक्रिया जारी है। भूमि संबंधी समस्त कार्यवाही पूरी कर ली गई है तथा साइट प्लान भी तैयार है।
-मूलचंद लूनिया, सचिव नगर विकास न्यास
