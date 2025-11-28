Patrika LogoSwitch to English

दौसा

Good News: राजस्थान में यहां 186.62 बीघा जमीन पर बनेगी नई आवासीय कॉलोनी, 80 फीट तक चौड़ी होंगी सड़कें

Dausa-Bandikui UIT: दौसा-बांदीकुई नगर विकास न्यास 186.62 बीघा भूमि पर आधुनिक आवासीय कॉलोनी विकसित करेगा। साथ ही 32 बीघा में जिले का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम बनाया जाएगा।

दौसा

image

Anil Prajapat

image

गौरव खण्डेलवाल/सुनील कुमार शर्मा

Nov 28, 2025

New-residential-colony

Photo: AI generated

Dausa-Bandikui Urban Improvement Trust : राजस्थान के दौसा जिले में आवासीय सुविधाओं के विस्तार और योजनाबद्ध विकास के लिए हाल ही में गठित दौसा-बांदीकुई नगर विकास न्यास बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। न्यास 186.62 बीघा भूमि पर आधुनिक आवासीय कॉलोनी विकसित करेगा, जिसमें कुल 1243 भूखंड शामिल होंगे। साइट प्लान को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है और जिला प्रशासन भी सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर चुका है।

अधिकारियों के अनुसार अगले सप्ताह से साइट पर वास्तविक कार्य प्रारभ होने की संभावना है, जिससे दौसा जिले को पहली बार इतनी बड़ी और सुव्यवस्थित रिहायशी योजना मिलने जा रही है। इस आवासीय कॉलोनी का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रखा गया है।

जिला मुख्यालय से 5KM दूर दौसा-बांदीकुई UIT की बड़ी पहल

आवासीय कॉलोनी का स्थान जिला कलक्टर कार्यालय से लगभग 5 किमी दूरी पर रखा गया है। एनएच-21 व एक्सप्रेस वे के नजदीक होने से टाउनशिप तक पहुंच बेहद सहज होगी। इसके लिए खेड़ली रोड और सूरजपुरा रोड दोनों ओर से मार्ग उपलब्ध रहेंगे। योजना में खास ध्यान इस बात पर दिया गया है कि आवासीय क्षेत्र खुला और हवादार रहे, इसी कारण लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा ओपन स्पेस के रूप में सुरक्षित रखा गया है। नगर विकास न्यास की ओर से पानी, बिजली, सीवरेज, सड़क और दैनिक जरूरतों से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। कुल 1243 प्लॉट में से 392 ईडब्ल्यूएस तथा 221 एलआईजी के लिए होंगे।

32 बीघा में बनेगा जिले का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम

टाउनशिप की विशेषता है कि इसमें 32 बीघा भूमि जिले के सबसे बड़े खेल स्टेडियम के लिए आरक्षित रखी गई है। इसके अलावा अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से भूमि विभाजन इस प्रकार रखा गया है। शैक्षणिक गतिविधियों के लिए 3.77 प्रतिशत, व्यावसायिक उपयोग के लिए 5.38 प्रतिशत, पार्कों के लिए 3.35 प्रतिशत और पानी, सीवरेज व बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए 8.14 प्रतिशत। अधिकारियों का कहना है कि यह योजना भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ताकि आने वाला समय विकास के लिहाज से संतुलित रहे।

40 से 80 फीट चौड़ी होंगी सड़कें

कॉलोनी के भीतर 40 से 80 फीट तक की मुख्य सड़कों का निर्माण होगा। चौड़ी सड़कों और सुव्यवस्थित लेआउट के कारण यह जिले की पहली ऐसी योजना मानी जा रही है, जिसमें आवागमन पूरी तरह व्यवस्थित रहेगा और भविष्य में यातायात दबाव बढ़ने पर भी सड़कें सुगम बनी रहेंगी।

क्षेत्रवार वितरण तालिका (वर्ग मीटर में)

श्रेणीक्षेत्र (वर्गमीटर)प्रतिशत (%)
आवासीय क्षेत्र154967.8833.24
संस्थागत17568.243.77
वाणिज्यिक25100.715.38
पार्क15589.063.35
स्टेडियम कॉम्प्लेक्स81608.1117.50
सुविधाएं18657.194.00
यूटीलिटी19327.324.14
सड़क133434.7428.62
कुल क्षेत्र466253.25

अगला प्लान : बांदीकुई क्षेत्र में कॉलोनी विकसित करने का

दौसा-बांदीकुई यूआईटी की ओर से दौसा शहर के समीप आवासीय कॉलोनी का प्लान जारी करने के बाद अब अगला लक्ष्य बांदीकुई क्षेत्र में कॉलोनी विकसित करने का है। गौरतलब है कि दिल्ली-मुबंई एक्सप्रेस वे, जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे 21 और मेगा हाईवे के निकट की भूमि का उपयोग जिले के औद्योगिक व शहरी विकास के लिए करने के लिए यूआईटी का गठन किया गया है। आवासीय कॉलोनियों के बाद अब यहां औद्योगिक विस्तार की दिशा में कदम सरकार उठाएगी।

इनका कहना है

आवासीय कॉलोनी को पूर्ण सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए सभी प्रारंभिक कार्य पूरे किए जा रहे हैं। अगले सप्ताह से स्थल पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
-नरेश शेखर, अधिशासी अभियंता

दौसा जिला मुख्यालय पर यह बड़ी आवासीय योजना शुरू की जा रही है, वहीं बांदीकुई में भी इसी प्रकार की योजना विकसित करने की प्रक्रिया जारी है। भूमि संबंधी समस्त कार्यवाही पूरी कर ली गई है तथा साइट प्लान भी तैयार है।
-मूलचंद लूनिया, सचिव नगर विकास न्यास

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Good News: राजस्थान में यहां 186.62 बीघा जमीन पर बनेगी नई आवासीय कॉलोनी, 80 फीट तक चौड़ी होंगी सड़कें

दौसा

राजस्थान न्यूज़

