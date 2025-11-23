राजस्थान में यहां विकसित होगी नई आवासीय योजना, लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा

फोटो पत्रिका
दौसा। नगर विकास न्यास दौसा-बांदीकुई की बैठक जिला कलक्टर एवं न्यास अध्यक्ष देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें बांदीकुई क्षेत्र में नई आवासीय योजना विकसित करने और खेड़ली सुरजपुरा आवासीय योजना में बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
न्यास अध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने जिले में सुव्यवस्थित नगरीय विकास के उद्देश्य से नगर विकास न्यास का गठन किया है और न्यास इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में दौसा शहर के समीप राजस्व ग्राम खेड़ली सुरजपुरा में बहुउद्देशीय आवासीय योजना विकसित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। अब इस योजना में पेयजल, बिजली एवं सड़क जैसी सुविधाओं का शीघ्र विकास कराया जाएगा। बैठक में ले-आउट प्लान पर अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया और त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
कलक्टर ने बांदीकुई क्षेत्र में भी इसी तरह की एक नई आवासीय योजना लाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए नगर विकास न्यास के सचिव मूलचंद लूनिया को योजना के लिए उपयुक्त स्थान चयनित करने और प्लानिंग प्रारंभ करने के निर्देश दिए, ताकि योजना आमजन के लिए अधिकतम उपयोगी साबित हो सके।
बैठक में न्यास सचिव मूलचंद लूनिया ने खेड़ली सुरजपुरा में आवासीय योजना विकसित करने के लिए की जा रही कार्रवाई और न्यास की अन्य गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा, जलदाय अधीक्षण अभियंता रमेशचंद मीना, बिजली निगम एसई एमएल मीणा, सार्वजनिक निर्माण विभाग एसई एमएल मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
