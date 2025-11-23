राजस्थान में यहां विकसित होगी नई आवासीय योजना, लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा

न्यास अध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने जिले में सुव्यवस्थित नगरीय विकास के उद्देश्य से नगर विकास न्यास का गठन किया है और न्यास इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में दौसा शहर के समीप राजस्व ग्राम खेड़ली सुरजपुरा में बहुउद्देशीय आवासीय योजना विकसित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। अब इस योजना में पेयजल, बिजली एवं सड़क जैसी सुविधाओं का शीघ्र विकास कराया जाएगा। बैठक में ले-आउट प्लान पर अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया और त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।