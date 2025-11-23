Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

राजस्थान में यहां विकसित होगी नई आवासीय योजना, लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा

नगर विकास न्यास दौसा-बांदीकुई की बैठक जिला कलक्टर एवं न्यास अध्यक्ष देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

kamlesh sharma

Nov 23, 2025

फोटो पत्रिका

दौसा। नगर विकास न्यास दौसा-बांदीकुई की बैठक जिला कलक्टर एवं न्यास अध्यक्ष देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें बांदीकुई क्षेत्र में नई आवासीय योजना विकसित करने और खेड़ली सुरजपुरा आवासीय योजना में बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

न्यास अध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने जिले में सुव्यवस्थित नगरीय विकास के उद्देश्य से नगर विकास न्यास का गठन किया है और न्यास इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में दौसा शहर के समीप राजस्व ग्राम खेड़ली सुरजपुरा में बहुउद्देशीय आवासीय योजना विकसित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। अब इस योजना में पेयजल, बिजली एवं सड़क जैसी सुविधाओं का शीघ्र विकास कराया जाएगा। बैठक में ले-आउट प्लान पर अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया और त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

कलक्टर ने बांदीकुई क्षेत्र में भी इसी तरह की एक नई आवासीय योजना लाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए नगर विकास न्यास के सचिव मूलचंद लूनिया को योजना के लिए उपयुक्त स्थान चयनित करने और प्लानिंग प्रारंभ करने के निर्देश दिए, ताकि योजना आमजन के लिए अधिकतम उपयोगी साबित हो सके।

बैठक में न्यास सचिव मूलचंद लूनिया ने खेड़ली सुरजपुरा में आवासीय योजना विकसित करने के लिए की जा रही कार्रवाई और न्यास की अन्य गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा, जलदाय अधीक्षण अभियंता रमेशचंद मीना, बिजली निगम एसई एमएल मीणा, सार्वजनिक निर्माण विभाग एसई एमएल मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 03:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान में यहां विकसित होगी नई आवासीय योजना, लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan New Panchayat: दौसा जिले में अब 363 पंचायत, 93 नई पंचायतों का हुआ गठन; बदले चुनावी समीकरण

Dausa-District-Council
दौसा

राजस्थान में एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, चलते कंटेनर में ब्लास्ट के बाद आग लगी, चालक जिंदा जला

दौसा

Morel Dam: लो आ गई बड़ी खुशखबरी, दौसा-सवाईमाधोपुर जिले के 83 गांवों को कल से मिलेगा पानी

morel-dam-3
दौसा

किसानों के लिए आई अच्छी खबर: झिलमिली बांध से 16 गांवों को मिलेगा पानी; 944 हैक्टेयर भूमि की होगी सिंचाई

Jhilimili-dam
दौसा

खुशखबर: एशिया के सबसे बड़े कच्चे डेम की नहरों में जल्द छोड़ा जाएगा पानी, 2 जिलों के 83 गांवों को होगा फायदा

Morel-Dam-1
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.