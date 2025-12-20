Rajasthan Accident: जयपुर-आगरा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, बाइक सवार 2 युवकों की मौत, पिता-बेटी की हालत गंभीर

पत्रिका फाइल फोटो
दौसा। राजस्थान को दौसा जिले में जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे पर देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। वहीं, दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए जयपुर रैफर किया गया है। हादसा
पुलिस के मुताबिक बाइक सवार चार लोग शुक्रवार रात जयपुर-आगरा हाईवे से गुजर रहे थे। तभी सिकंदरा थाना क्षेत्र के कैलाई गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। बाइक सवार सभी लोग सड़क पर जा गिरे। हादसे के बाद वाहन चालक बिना रुके मौके से फरार हो गया।
सूचना मिलते ही सिकंदरा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को तत्काल एंबुलेंस की मदद से दौसा जिला अस्पताल भिजवाया। जहां दो युवकों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। वहीं, गंभीर हालत के चलते दो लोगों को जयपुर रैफर कर दिया है।
मृतकों की पहचान जयप्रकाश (28) पुत्र मांगीराम महावर निवासी नांगल पहाड़ी थाना बालघाट जिला करौली और शेर सिंह (40) पुत्र छोटेलाल महावर निवासी गोविंदगढ़ जिला अलवर के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।
हादसे में गंभीर रूप से घायल दिलीप महावर (28) और उसकी बेटी गुड्डी कुमारी (10) निवासी नांगल पहाड़ी थाना बालघाट जिला करौली का जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार जारी है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है।
