Rajasthan Road News: राजस्थान में यहां हरियाणा बॉर्डर तक बनेगी 78KM लंबी फोरलेन सड़क, 2203 करोड़ मंजूर

इस परियोजना में झुंझुनूं बीड़, बगड़, खुड़ाना, सिंघाना, पचेरी कलां आदि में 4 लेन बाईपास बनेंगे। चिड़ावा में पिलानी सड़क से लाखू तिराहा तथा लाखू तिराहा से ओजटू तिराहा तक 4 लेन रिंग रोड का निर्माण करवाया जाएगा। इस परियोजना में बाईपास सड़क की कुल लम्बाई 41.660 कि.मी. तथा एग्जिस्टिंग रोड़ की कुल लम्बाई 36.520 किमी में 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। खास बात यह है कि परियोजना में छोटे बड़े कुल 42 ब्रिज बनाए जाएंगे।