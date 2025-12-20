Rajasthan Crime: ऑस्ट्रेलिया में रचा पति की प्रेमिका की हत्या का षड़यंत्र, 15 लाख की दी थी सुपारी; प्रधानाचार्य पत्नी निकली मास्टरमाइंड

आरोपी महिला काजल पटेल। फोटो: पत्रिका
झुंझुनूं। गुजरात के मेहसाणा जिले के उंझा की रहने वाली महिला प्रधानाचार्य काजल पटेल ने अपने पति हार्दिक पटेल की कथित प्रेमिका डॉक्टर की हत्या की साजिश देश से बाहर ऑस्ट्रेलिया में रची थी। पति के एक महिला चिकित्सक के साथ प्रेम संबंधों से नाराज महिला ने हर हाल में उसे रास्ते से हटाने की ठान ली थी।
कई बार समझाने के बावजूद पति ने महिला चिकित्सक से संबंध नहीं तोड़े तो काजल ने हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। करीब छह माह पहले काजल पटेल अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने गई थी। वहीं उसकी पहचान गुजरात के एक व्यक्ति से हुई, जिसने खुद को सीआइडी का अधिकारी बताया।
बातचीत के दौरान काजल ने अपनी परेशानी साझा की। यहीं पर डॉक्टर की हत्या के लिए 15 लाख रुपए में सुपारी तय कर दी। उस व्यक्ति ने भारत में कॉल कर गुजरात के वडोदरा से जुड़े एक ट्रांसपोर्टर गोपाल शर्मा को इस साजिश में शामिल किया। इसके बाद हत्या के षड़यंत्र और क्रियान्वयन का जिम्मा ट्रांसपोर्टर ने अपने यहां काम करने वाले झुंझुनूं जिले के पिलोद निवासी अनुज शर्मा को सौंप दिया।
महिला प्रधानाचार्य ने ऑस्ट्रेलिया में जिस व्यक्ति को महिला डॉक्टर की हत्या करने की सुपारी दी। वह व्यक्ति भी गुजरात का रहने वाला है। पुलिस आरोपी के करीब पहुंच चुकी है और जल्द ही इसका खुलासा करेगी। अब पुलिस खुद को अधिकारी बताने वाले व्यक्ति व गोपाल शर्मा की तलाश कर रही है।
अनुज शर्मा ने आगे झुंझुनूं जिले के ही भूपेंद्र मेघवाल के जरिए सचिन मेघवाल से संपर्क किया और पूरा षड़यंत्र समझाया। इसके बाद हिमांशु जाट, मनोज वाल्मीकि और आकाश वाल्मीकि को भी साजिश में शामिल कर लिया। हथियार खरीदने के लिए अनुज ने एक लाख रुपए एडवांस दिए। इन रुपए से जयपुर से पिस्टल खरीदी गई।
अक्टूबर में झुंझुनूं जिले के आरोपी हथियार लेकर कार से गुजरात पहुंचे। महिला चिकित्सक की फोटो, दिनचर्या और आने-जाने के रास्तों की रैकी की गई। लेकिन सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा व्यवस्था देखकर पकड़े जाने का डर हुआ। इस कारण हत्या को अंजाम नहीं दिया जा सका। दिसंबर में फिर से योजना बनाई जा रही थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने योजना को फेल कर दिया। ऐसे में महिला डॉक्टर की जान बच गई।
21 नवम्बर को पिलानी के लीखवा गांव में शराब ठेके पर फिरौती के लिए फायरिंग की घटना हुई। इसी मामले की जांच के दौरान पुलिस को सुपारी किलिंग नेटवर्क के सुराग मिले। नरहड़ निवासी हिमांशु जाट की गिरफ्तारी के बाद पूरी साजिश उजागर हो गई। पुलिस ने हत्या की साजिश के मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें अनुज शर्मा, मनोज मेघवाल, आकाश उर्फ बिट्टू, सचिन उर्फ कालू मेघवाल, भूपेंद्र कुमार, हिमांशु जाट और मास्टरमाइंड काजल पटेल शामिल हैं। पिलानी पुलिस ने अब ऑस्ट्रेलिया में सुपारी लेने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है।
आरोपी प्रधानाचार्य अपने पति के महिला चिकित्सक से संबंध को लेकर अत्याधिक परेशान थी। ऑस्ट्रेलिया में खुद को सीआइडी अधिकारी बताने वाले शख्स को महिला चिकित्सक की हत्या की सुपारी दी गई थी। जिसे सुपारी दी गई, वह गुजरात का ही रहने वाला है। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।
-चंद्रभान, थानाधिकारी पिलानी
बड़ी खबरेंView All
झुंझुनू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग