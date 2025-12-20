Rajasthan Crime: ऑस्ट्रेलिया में रचा पति की प्रेमिका की हत्या का षड़यंत्र, 15 लाख की दी थी सुपारी; प्रधानाचार्य पत्नी निकली मास्टरमाइंड

21 नवम्बर को पिलानी के लीखवा गांव में शराब ठेके पर फिरौती के लिए फायरिंग की घटना हुई। इसी मामले की जांच के दौरान पुलिस को सुपारी किलिंग नेटवर्क के सुराग मिले। नरहड़ निवासी हिमांशु जाट की गिरफ्तारी के बाद पूरी साजिश उजागर हो गई। पुलिस ने हत्या की साजिश के मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें अनुज शर्मा, मनोज मेघवाल, आकाश उर्फ बिट्टू, सचिन उर्फ कालू मेघवाल, भूपेंद्र कुमार, हिमांशु जाट और मास्टरमाइंड काजल पटेल शामिल हैं। पिलानी पुलिस ने अब ऑस्ट्रेलिया में सुपारी लेने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है।