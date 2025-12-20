20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Rajasthan Crime: ऑस्ट्रेलिया में रचा पति की प्रेमिका की हत्या का षड़यंत्र, 15 लाख की दी थी सुपारी; प्रधानाचार्य पत्नी निकली मास्टरमाइंड

महिला प्रधानाचार्य काजल पटेल ने अपने पति हार्दिक पटेल की कथित प्रेमिका डॉक्टर की हत्या की साजिश देश से बाहर ऑस्ट्रेलिया में रची थी।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Anil Prajapat

Dec 20, 2025

Female principal Kajal Patel

आरोपी महिला काजल पटेल। फोटो: पत्रिका

झुंझुनूं। गुजरात के मेहसाणा जिले के उंझा की रहने वाली महिला प्रधानाचार्य काजल पटेल ने अपने पति हार्दिक पटेल की कथित प्रेमिका डॉक्टर की हत्या की साजिश देश से बाहर ऑस्ट्रेलिया में रची थी। पति के एक महिला चिकित्सक के साथ प्रेम संबंधों से नाराज महिला ने हर हाल में उसे रास्ते से हटाने की ठान ली थी।

कई बार समझाने के बावजूद पति ने महिला चिकित्सक से संबंध नहीं तोड़े तो काजल ने हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। करीब छह माह पहले काजल पटेल अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने गई थी। वहीं उसकी पहचान गुजरात के एक व्यक्ति से हुई, जिसने खुद को सीआइडी का अधिकारी बताया।

बातचीत के दौरान काजल ने अपनी परेशानी साझा की। यहीं पर डॉक्टर की हत्या के लिए 15 लाख रुपए में सुपारी तय कर दी। उस व्यक्ति ने भारत में कॉल कर गुजरात के वडोदरा से जुड़े एक ट्रांसपोर्टर गोपाल शर्मा को इस साजिश में शामिल किया। इसके बाद हत्या के षड़यंत्र और क्रियान्वयन का जिम्मा ट्रांसपोर्टर ने अपने यहां काम करने वाले झुंझुनूं जिले के पिलोद निवासी अनुज शर्मा को सौंप दिया।

खुद को सीआइडी अधिकारी बताने वाला गुजरात का

महिला प्रधानाचार्य ने ऑस्ट्रेलिया में जिस व्यक्ति को महिला डॉक्टर की हत्या करने की सुपारी दी। वह व्यक्ति भी गुजरात का रहने वाला है। पुलिस आरोपी के करीब पहुंच चुकी है और जल्द ही इसका खुलासा करेगी। अब पुलिस खुद को अधिकारी बताने वाले व्यक्ति व गोपाल शर्मा की तलाश कर रही है।

झुंझुनूं तक पहुंचा नेटवर्क

अनुज शर्मा ने आगे झुंझुनूं जिले के ही भूपेंद्र मेघवाल के जरिए सचिन मेघवाल से संपर्क किया और पूरा षड़यंत्र समझाया। इसके बाद हिमांशु जाट, मनोज वाल्मीकि और आकाश वाल्मीकि को भी साजिश में शामिल कर लिया। हथियार खरीदने के लिए अनुज ने एक लाख रुपए एडवांस दिए। इन रुपए से जयपुर से पिस्टल खरीदी गई।

रैकी की, लेकिन वारदात टली

अक्टूबर में झुंझुनूं जिले के आरोपी हथियार लेकर कार से गुजरात पहुंचे। महिला चिकित्सक की फोटो, दिनचर्या और आने-जाने के रास्तों की रैकी की गई। लेकिन सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा व्यवस्था देखकर पकड़े जाने का डर हुआ। इस कारण हत्या को अंजाम नहीं दिया जा सका। दिसंबर में फिर से योजना बनाई जा रही थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने योजना को फेल कर दिया। ऐसे में महिला डॉक्टर की जान बच गई।

फिरौती फायरिंग से खुली परतें

21 नवम्बर को पिलानी के लीखवा गांव में शराब ठेके पर फिरौती के लिए फायरिंग की घटना हुई। इसी मामले की जांच के दौरान पुलिस को सुपारी किलिंग नेटवर्क के सुराग मिले। नरहड़ निवासी हिमांशु जाट की गिरफ्तारी के बाद पूरी साजिश उजागर हो गई। पुलिस ने हत्या की साजिश के मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें अनुज शर्मा, मनोज मेघवाल, आकाश उर्फ बिट्टू, सचिन उर्फ कालू मेघवाल, भूपेंद्र कुमार, हिमांशु जाट और मास्टरमाइंड काजल पटेल शामिल हैं। पिलानी पुलिस ने अब ऑस्ट्रेलिया में सुपारी लेने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है।

इनका कहना है…

आरोपी प्रधानाचार्य अपने पति के महिला चिकित्सक से संबंध को लेकर अत्याधिक परेशान थी। ऑस्ट्रेलिया में खुद को सीआइडी अधिकारी बताने वाले शख्स को महिला चिकित्सक की हत्या की सुपारी दी गई थी। जिसे सुपारी दी गई, वह गुजरात का ही रहने वाला है। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।
-चंद्रभान, थानाधिकारी पिलानी

ये भी पढ़ें

Fake Currency: 12वीं पास मास्टरमाइंड ने यूट्यूब से सीखा तरीका, 3 दोस्तों संग खड़ा किया नेटवर्क; 3 राज्यों में खपाए 29 लाख के जाली नोट
जयपुर
gang-leader-Gaurav-Pundir

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 12:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan Crime: ऑस्ट्रेलिया में रचा पति की प्रेमिका की हत्या का षड़यंत्र, 15 लाख की दी थी सुपारी; प्रधानाचार्य पत्नी निकली मास्टरमाइंड

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Success Story: मां बनने के बाद भी पीछे नहीं हटी झुंझुनूं की लक्ष्मी… RJS 2025 परीक्षा में 16वीं रैंक हासिल कर बनीं जज

RJS 2025 Laksmi
झुंझुनू

राजस्थान में यहां हरियाणा बॉर्डर तक बनेगी फोरलेन सड़क और 42 ब्रिज, 5 बाईपास भी होंगे; 2203 करोड़ रुपए मंजूर

four-lane road
झुंझुनू

Real Hero : आदित्य की सुझबुझ और इंसानियत से बची युवक की जिदंगी, जीप से सामान निकालकर जमीन पर पटका, घायल को ले गया अस्पताल

झुंझुनू

Jhunjhunu: पूर्व सरपंच का भतीजा चलाता था 100 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री, प्रशासन ने पति के मुर्गी फार्म को कर दिया ध्वस्त

100-cr-Rupees-MD-drugs-factory-demolished
झुंझुनू

दर्दनाक हादसा: डंपर ने बाइक को कुचला, दादा की मौत, पोता गंभीर घायल

झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.