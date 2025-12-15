सरकारी प्रधानाध्यापिका क्यों मरवाना चाहती थी महिला डॉक्टर को? पढ़ें पूरी कहानी

प्रधानाध्यापिका काजल पटेल।
गुजरात की एक महिला चिकित्सक की हत्या की साजिश के मामले में राजस्थान की झुंझुनूं पुलिस पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए सुपारी देने वाली महिला प्रधानाध्यापिका को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी काजल पटेल पत्नी हार्दिक पटेल, निवासी उझा (जिला महसाणा) है, जो गुजरात में एक सरकारी विद्यालय में प्रधानाध्यापिका है। एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि पिलानी थाना क्षेत्र के गांव लीखवा स्थित शराब ठेके पर 21 नवम्बर 2025 को हुई फायरिंग की घटना में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान यह जानकारी सामने आई थी कि उन्होंने पंद्रह लाख रुपए में एक महिला चिकित्सक की हत्या की सुपारी ले रखी है।
इस सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षकचिड़ावा विकास धींधवाल व पिलानी थानाधिकारी चंद्रभान के नेतृत्व में गहन अनुसंधान किया गया। जांच में सामने आया कि काजल पटेल के पति हार्दिक पटेल के गुजरात की एक महिला चिकित्सक से अवैध संबंध थे। काजल को आशंका थी कि ये संबंध अब भी जारी हैं, जिससे दोनों परिवारों में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इसी कारण काजल पटेल ने महिला चिकित्सक को रास्ते से हटाने के उद्देश्य से 15 लाख रुपए में गैंग के सदस्यों को हत्या की सुपारी दी थी।
महिला चिकित्सक की हत्या की सुपारी लेने वाले बदमाश वारदात की पूरी योजना बना चुके थे। आरोपी उत्तर प्रदेश से एक पिस्तौल और सात कारतूस खरीदकर अक्टूबर माह में गुजरात पहुंचे थे। उन्होंने चिकित्सक की रैकी भी की, लेकिन आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों को देखकर डर गए और अस्थायी रूप से योजना को टाल दिया। इसी दौरान लीखवा शराब ठेके पर फायरिंग के मामले में बदमाश गिरफ्तार हो गए, जिससे यह साजिश उजागर हो गई और पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला काजल पटेल को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस सुपारी लेने वाले छह आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर हथियार बरामद कर चुकी।
