सरकारी प्रधानाध्यापिका क्यों मरवाना चाहती थी महिला डॉक्टर को? पढ़ें पूरी कहानी

गुजरात की एक महिला चिकित्सक की हत्या की साजिश के मामले में राजस्थान की झुंझुनूं पुलिस पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए सुपारी देने वाली महिला प्रधानाध्यापिका को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी काजल पटेल पत्नी हार्दिक पटेल, निवासी उझा (जिला महसाणा) है, जो गुजरात में एक सरकारी विद्यालय में प्रधानाध्यापिका है। एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि पिलानी थाना क्षेत्र के गांव लीखवा स्थित शराब ठेके पर 21 नवम्बर 2025 को हुई फायरिंग की घटना में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान यह जानकारी सामने आई थी कि उन्होंने पंद्रह लाख रुपए में एक महिला चिकित्सक की हत्या की सुपारी ले रखी है।