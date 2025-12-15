Rajasthan Gang War : रविन्द्र कटेवा की हत्या के लिए दी गई थी 50 लाख की सुपारी, 7 गिरफ्तार

एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि जांच में सामने आया है कि सीकर जिले के भादवासी गांव में जमीन विवाद को लेकर श्रवण भादवासी गैंग और रविन्द्र कटेवा की गैंग के बीच लंबे समय से रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश के चलते 12 दिसम्बर को कैमरी की ढाणी में गैंगवार में फायरिंग हुई। जिसमें सुनील सुण्डा के सिर में गोली लगी और उसकी मौत हो गई। फायरिंग के बाद हमलावर कार में फरार हो गए।