झुंझुनू

Rajasthan Gang War : रविन्द्र कटेवा की हत्या के लिए दी गई थी 50 लाख की सुपारी, 7 गिरफ्तार

Rajasthan Gang War : झुंझुनूं के नवलगढ़ के भादवासी गांव के जमीन विवाद को लेकर कैमरी की ढाणी में गत 12 दिसम्बर को हुई गैंगवार में शामिल 2 गैंगों के 2 हिस्ट्रीशीटर समेत सात बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानें इस क्राइम की पूरी स्टोरी।

झुंझुनू

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 15, 2025

Rajasthan Gang War Ravindra Katewa murder contract killing Rs 50 lakh was offered 7 arrested

सात गिरफ्तार बदमाशों के साथ पुलिस। फोटो पत्रिका

Rajasthan Gang War : झुंझुनूं के नवलगढ़ के भादवासी गांव के जमीन विवाद को लेकर कैमरी की ढाणी में गत 12 दिसम्बर को हुई गैंगवार में शामिल दो गैंगों के दो हिस्ट्रीशीटर समेत सात बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में काम लिए गए हथियार व 8 वाहनों को भी जब्त किया गया है।

एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने रविवार को बताया कि घटनाक्रम के दौरान पलसाना के बदमाश कृष्णकांत उर्फ गोलू स्वामी के सिर में गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी 0056 गैंग के मुख्य सरगना हिस्ट्रीशीटर कैमरी की ढाणी निवासी रविन्द्र कटेवा, संदीप गिल, धोली डूंगरी निवासी विकास बटार व गोरू का बास निवासी पंकज रूलानिया को गिरफ्तार किया है।

इसके अलावा इसी घटना में सुनील सुंडा की हत्या के आरोपी श्रवण भादवासी, 1657 गैंग के भीचरी निवासी पिंटू भिचरी व अठवास निवासी हिस्ट्रीशीटर राजू अठवास को गिरफ्तार किया है। जबकि फरार आरोपी पलसाना निवासी नंदू सिंह राजपूत को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। श्रवण भादवासी गैंग के सदस्यों से कब्जे से एक पिस्टल, एक देशी कट्टा, एक खाली कारतूस तथा घटना में काम ली गई कार जब्त की गई है।

गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के बाल काटे

पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के बाल काट दिए। झुंझुनूं पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर रविंद्र कटेवा के घर रविवार को रेड डालकर सर्च ऑपरेशन चलाया।

दोनों गैंगों पर संगठित अपराध की धाराएं जोड़ी

दोनों गैंगों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, फायरिंग और संगठित अपराध की गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। दोनों पक्षों के कई नामजद आरोपी अभी फरार हैं।

लंबे समय से चल रही थी रंजिश

एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि जांच में सामने आया है कि सीकर जिले के भादवासी गांव में जमीन विवाद को लेकर श्रवण भादवासी गैंग और रविन्द्र कटेवा की गैंग के बीच लंबे समय से रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश के चलते 12 दिसम्बर को कैमरी की ढाणी में गैंगवार में फायरिंग हुई। जिसमें सुनील सुण्डा के सिर में गोली लगी और उसकी मौत हो गई। फायरिंग के बाद हमलावर कार में फरार हो गए।

इस पर रविंद्र कटेवा गैंग के सदस्यों ने पीछा किया। दोनों गैंगों के लोग तुर्काणी जोहड़ी क्षेत्र पहुंचे। जहां खेतों में श्रवण भादवासी गैंग के दो बदमाशों को पकड़ लिया गया। यहां पर बदमाश कृष्णकांत उर्फ गोलू स्वामी के सिर में गोली मार दी गई। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

गोलू स्वामी और तीन साथी सुपारी किलिंग में भेजे गए

जांच में सामने आया है कि श्रवण भादवासी गैंग ने रविन्द्र कटेवा की हत्या के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी देकर कृष्णकांत उर्फ गोलू स्वामी व उसके तीन साथियों को भेजा था। इससे पहले नवंबर 2024 में कटेवा गैंग की ओर से श्रवण भादवासी गैंग के सदस्य सुरेश मुवाल पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसका बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Dec 2025 07:41 am

Published on:

15 Dec 2025 07:40 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan Gang War : रविन्द्र कटेवा की हत्या के लिए दी गई थी 50 लाख की सुपारी, 7 गिरफ्तार

