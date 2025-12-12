Rajasthan Mayra : राजस्थान में 1.21 करोड़ रुपए का मायरा भर सबको चौंकाया, 6 मामा और नाना की हो रही हर जगह चर्चा

Rajasthan Mayra : राजस्थान के भरतपुर में 1.21 करोड़ रुपए का मायरा पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है। हर कोई छह मामा और नाना की तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है। करौली जिले में नांगल दुर्गसी ताली खेरा गांव के रहने वाले उसके नाना रंजन पटेल व 6 मामा ने भांजे प्रवीण की शादी में 1 करोड़ 21 लाख 101 रुपए कैश भात (मायरा) भरा।