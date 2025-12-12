Rajasthan Mayra : राजस्थान में 1.21 करोड़ रुपए का मायरा भर सबको चौंकाया, 6 मामा और नाना की हो रही हर जगह चर्चा

फोटो - AI
Rajasthan Mayra : राजस्थान के भरतपुर में 1.21 करोड़ रुपए का मायरा पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है। हर कोई छह मामा और नाना की तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है। करौली जिले में नांगल दुर्गसी ताली खेरा गांव के रहने वाले उसके नाना रंजन पटेल व 6 मामा ने भांजे प्रवीण की शादी में 1 करोड़ 21 लाख 101 रुपए कैश भात (मायरा) भरा।
भांजे प्रवीण के 2 मामा वेदराम और सुग्रीव अहमदाबाद में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं। एक मामा भीम नांगल दुर्गसी के सरपंच और एक अन्य मामा बनय सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं। बाकी बचे 2 मामा खेती-किसानी का काम करते हैं।
प्रवीण के चाचा मनोज ने बताया कि प्रवीण (27 वर्ष) की शादी गुरुवार को भरतपुर के बयाना में करौली जिले में बड़ा गांव खटाना निवासी रेखा (24 वर्ष) से हो रही है। भतीजा प्रवीण लखनऊ (यूपी) पीजीआइ में नर्सिंग ऑफिसर है। वहीं पिता हेमंत देहरादून हिमालयन हॉस्पिटल में नर्सिंगकर्मी हैं।
घर में प्रवीण का छोटा भाई सौरव (25 वर्ष) दिल्ली एम्स में नर्सिंग ऑफिसर है। तीसरे नंबर का मयंक इंजीनियर है। दादा बनय सीनियर वकील के साथ-साथ सरपंच हैं।
राजस्थान में मायरा या भात का बड़ा महत्व है। भांजे या भांजी के शादी में ननिहाल पक्ष की ओर से मायरा भरा जाता है। मायरे में आदमी अपनी हैसियत के अधिक भेंट देने की कोशिश करता है।
बड़ी खबरेंView All
भरतपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग