Jaipur Metro : खुशखबर, जयपुर मेट्रो फेज-2 की डीपीआर मंजूर, अब इनकी स्वीकृति मिलना है शेष

Jaipur Metro : जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना ने बुधवार को अहम पड़ाव पार किया। केंद्र सरकार के पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) ने दूसरे चरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी। दिल्ली में हुई बैठक में राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (आरएमआरसी) के एमडी वैभव गालरिया ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया, जिसके बाद डीपीआर को मंजूरी मिली। अब केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलना शेष है।