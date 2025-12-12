12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जयपुर

Jaipur Metro : खुशखबर, जयपुर मेट्रो फेज-2 की डीपीआर मंजूर, अब इनकी स्वीकृति मिलना है शेष

Jaipur Metro : खुशखबर। राजस्थान में जयपुर मेट्रो फेज-2 की डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। अब केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलना शेष है।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 12, 2025

Good News Jaipur Metro Phase-2 DPR approved Now Union Cabinet approval is pending

जयपुर मेट्रो। फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur Metro : जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना ने बुधवार को अहम पड़ाव पार किया। केंद्र सरकार के पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) ने दूसरे चरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी। दिल्ली में हुई बैठक में राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (आरएमआरसी) के एमडी वैभव गालरिया ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया, जिसके बाद डीपीआर को मंजूरी मिली। अब केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलना शेष है।

टोंक रोड से टोड़ी मोड़ तक

फेज-2 में रिंग रोड टोंक रोड से लेकर विद्याधर नगर, टोड़ी मोड़ तक 42.80 किमी का कॉरिडोर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 12260 करोड़ रुपए है। पहले पैकेज के तहत प्रहलादपुर से पिंजरापोल गौशाला तक मेट्रो निर्माण पर 1140 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

निविदाएं जमा

इस पैकेज की निविदाएं जमा हो चुकी हैं और शुक्रवार को तकनीकी प्रक्रिया शुरू होगी। कार्यादेश जारी होने से पहले केंद्रीय कैबिनेट की अंतिम मंजूरी आवश्यक है। जनवरी में डीपीआर को अंतिम स्वीकृति मिलने की भी उम्मीद है।

जयपुर मेट्रो फेज-2 की लंबाई 42.80 किमी होगी

जयपुर मेट्रो फेज-2 की लंबाई लगभग 42.80 किमी होगी। इसमें कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनमें से 34 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड होंगे। फेज-2 सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, वीकेआई, जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर रेलवे स्टेशन, गांधी नगर रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थानों को जोड़कर एसएमएस स्टेडियम, एसमएमएस हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट, विद्याधर नगर, अंबाबाड़ी, टोंक रोड, सीकर रोड समेत अन्य मुख्य आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में मेट्रो कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा।

Published on:

12 Dec 2025 07:40 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Metro : खुशखबर, जयपुर मेट्रो फेज-2 की डीपीआर मंजूर, अब इनकी स्वीकृति मिलना है शेष

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

