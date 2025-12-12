क्या रेगिस्तान बनने की ओर बढ़ रहा राजस्थान? आगे कैसा होगा अरावली का भविष्य, विशेषज्ञ बोले- यह ‘डेथ वारंट’ पर हस्ताक्षर जैसा

सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रोफेसर लक्ष्मीकांत शर्मा ने ने बताया कि एक सिंगल नंबर 100 मीटर पूरी अरावली के भविष्य का फैसला कर सकता है। अभी आपत्ति क्या है? कोर्ट तो कह रहा है कि सर्वे होने तक नई खनन लीज रोकें। समस्या 100 मीटर वाली शर्त है। सरकार कह रही है कि 100 मीटर से ऊपर ही अरावली मानी जाएगी। इससे 90 प्रतिशत अरावली स्वतः बाहर हो जाएगी। राजस्थान में अधिकांश अरावली 30-80 मीटर है, यानी सीधा खतरे में।