Jaipur: अजोला बना पशुओं का च्यवनप्राश; किसानों के लिए वरदान बनी फार्मिंग, कम लागत में ज्यादा मुनाफा

बाजार में किसानों को 100 रुपए प्रति किलो की दर से अजोला बीज उपलब्ध हैं। किसान समन्वित कृषि प्रणाली इकाई से बीज लेकर इसे आसानी से उगा सकता है। अजोला किसानों के लिए पशु आहार में पोषण का सस्ता व असरदार साधन है। अजोला फार्मिंग गांव-गांव के पशुपालकों के लिए कम लागत, ज्यादा पोषण और अतिरिक्त आमदनी का रास्ता खोल रही है। यही कारण है कि इसे पशुओं का सुपरफूड कहा जाने लगा है। अजोला खिलाने के बाद पशुओं में प्रसव के दौरान हड्डियों की कमजोरी के कारण उठ नहीं पाने की बीमारी भी दूर हुई है। घास पशुओं को खिलाने पर दुधारू पशु ज्यादा दूध देते हैं। वहीं घास में कैल्शियम की प्रचुरता होने पर पशुओं को अलग से कैल्शियम देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अजोला पशुओं में कैल्शियम की कमी भी दूर करता है। अजोला से पशुओं को ठंडक मिलती है और दिन का 18 लीटर से ज्यादा दूध देने वाले पशु हांफते नहीं हैं।