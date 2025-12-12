12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: अजोला बना पशुओं का च्यवनप्राश; किसानों के लिए वरदान बनी फार्मिंग, कम लागत में ज्यादा मुनाफा

जयपुर जिले में किसान अब अजोला फार्मिंग कर किसान अब मालामाल हो रहे हैं। दुधारू पशुओं के लिए च्यवनप्राश बनी अजोला घास से सालभर पशु आहार का इंतजाम करना भी किसानों के लिए आसान हो गया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 12, 2025

अजोला फार्मिंग से ​खेतों में मल्टी क्रॉपिंग आसान, पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। जिले में किसानों ने अब खेतों में कम पानी से घट रही पैदावार के बाद खेती का तरीका बदल दिया है। मौजूद संसाधनों से अजोला फार्मिंग कर किसान अब मालामाल हो रहे हैं। दुधारू पशुओं के लिए च्यवनप्राश बनी अजोला घास से सालभर पशु आहार का इंतजाम करना भी किसानों के लिए आसान हो गया है। अजोला के साथ अन्य पैदावार से किसानों को दोहरा आर्थिक लाभ मिलने लगा है। जयपुर जिले के चिमनपुरा गांव में अजोला घास के उत्पादन से किसानों को भारी मुनाफा होने लगा है। किसानों ने कृषि विभाग की सलाह पर खेतों में अजोला फार्मिंग की। पशुओं को अजोला घास खिलाने से दुग्ध उत्पादन भी बढ़ने पर आर्थिक लाभ मिलना शुरू हो गया है।

ऐसे होती है अजोला फार्मिंग

खेत में गड्‌ढा कर के प्लास्टिक का तिरपाल बिछाकर इसमें वर्मी कम्पोस्ट और खेत की मिट्टी डाली जाती है। प्लांट के लिए घास के 10 किलो बीज लगाने से 15 दिन में 50 किलो से ज्यादा अजोला घास की पैदावार हो जाती है। नम और गर्म जलवायु में अजोला घास सालभर उपलब्ध रहता है। अजोला के प्लांट में 15 दिन में एक बार पानी बदला जाता है। यह कम पानी में भी उग आती है। किसान बचे हुए खेत में 20-25 फीट के अंतराल में आंवला बोकर फसल ले रहे हैं। आंवले के बीच में मौसम के अनुसार बाजरा, सरसों की बुवाई कर किसान दोहना लाभ कमा रहे हैं।

पशुओं का सुपरफूड

बाजार में किसानों को 100 रुपए प्रति किलो की दर से अजोला बीज उपलब्ध हैं। किसान समन्वित कृषि प्रणाली इकाई से बीज लेकर इसे आसानी से उगा सकता है। अजोला किसानों के लिए पशु आहार में पोषण का सस्ता व असरदार साधन है। अजोला फार्मिंग गांव-गांव के पशुपालकों के लिए कम लागत, ज्यादा पोषण और अतिरिक्त आमदनी का रास्ता खोल रही है। यही कारण है कि इसे पशुओं का सुपरफूड कहा जाने लगा है। अजोला खिलाने के बाद पशुओं में प्रसव के दौरान हड्डियों की कमजोरी के कारण उठ नहीं पाने की बीमारी भी दूर हुई है। घास पशुओं को खिलाने पर दुधारू पशु ज्यादा दूध देते हैं। वहीं घास में कैल्शियम की प्रचुरता होने पर पशुओं को अलग से कैल्शियम देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अजोला पशुओं में कैल्शियम की कमी भी दूर करता है। अजोला से पशुओं को ठंडक मिलती है और दिन का 18 लीटर से ज्यादा दूध देने वाले पशु हांफते नहीं हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 01:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: अजोला बना पशुओं का च्यवनप्राश; किसानों के लिए वरदान बनी फार्मिंग, कम लागत में ज्यादा मुनाफा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राज्य सरकार केंद्रों में शौचालय निर्माण, पेयजल उपलब्धता और विद्युतिकरण जैसे कार्यों को तेजी से पूरा कर रही है।

जयपुर

जयपुर में मिले गायों के कटे हुए सिर और हड्डियां, हुआ हंगामा और हाईवे जाम, अलर्ट मोड पर पुलिस-प्रशासन

PATRIKA PHOTO
जयपुर

कौन तय कर रहा है फोन की ‘एक्सपायरी डेट’- आप या बाजार?

ओपिनियन

ट्रंप के बावजूद भारत में ‘एआइ निवेश’ की बारिश

ओपिनियन

संपादकीय: धार्मिक आधार पर भेदभाव की चिंताजनक तस्वीर

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.