Bhajanlal Govt 2nd Anniversary: भजनलाल सरकार के वो 8 अहम फैसले, जिनसे राजस्थान के लाखों युवाओं को मिला सीधा फायदा

राजस्थान में एसआईटी गठन के बाद से अब तक 296 परीक्षाएं आयोजित हुई। अच्छी बात ये रही कि एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक गिरोह और नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर एसआईटी ने प्रदेश में परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाया। एसओजी ने 138 एफआईआर दर्ज की और कुल 394 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसआई पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा 132 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। जिनमें 61 ट्रेनी और 6 चयनित सहित 67 उप निरीक्षक भी शामिल हैं।