जयपुर

Bhajanlal Govt 2nd Anniversary: भजनलाल सरकार के वो 8 अहम फैसले, जिनसे राजस्थान के लाखों युवाओं को मिला सीधा फायदा

Bhajanlal Govt 2 Year: राजस्थान में बीजेपी सरकार का दूसरा साल पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर हम बताने जा रहे हैं सरकार के वो 8 फसले, जिनसे लाखों युवाओं को सीधा फायदा मिला।

4 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Dec 12, 2025

2-Years-of-Bhajanlal-Govt

सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में बीजेपी सरकार का दूसरा साल पूरा होने जा रहा है। 15 दिसंबर को सरकार की दूसरी वर्षगांठ हैं। भजनलाल सरकार की उपलब्धियों, फ्लेगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं के प्रचार-प्रसार के लिए 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 विकास रथ पहुंचेंगे।

2 साल में राजस्थान सरकार का युवा वर्ग पर विशेष फोकस रहा है। भजनलाल सरकार ने युवाओं के हित में कई अहम फैसले लिए, जिनका सीधा फायदा प्रदेश लाखों युवाओं को मिला। सरकार की मानें तो आने वाले वर्षों में युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और शिक्षा से जुड़े अवसरों को और मजबूत किया जाएगा।

युवाओं के हित में लिए गए सरकार के 8 बड़े फैसले

1. पेपर लीक पर लगाम (Rajasthan Paper Leak Action)

राजस्थान में एसआईटी गठन के बाद से अब तक 296 परीक्षाएं आयोजित हुई। अच्छी बात ये रही कि एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक गिरोह और नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर एसआईटी ने प्रदेश में परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाया। एसओजी ने 138 एफआईआर दर्ज की और कुल 394 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसआई पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा 132 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। जिनमें 61 ट्रेनी और 6 चयनित सहित 67 उप निरीक्षक भी शामिल हैं।

2. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना (Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana)

इस योजना के तहत भजनलाल सरकार ने 2.16 लाख नई स्वीकृतियां जारी की। प्रदेश के 4 लाख से अधिक युवाओं को 1,155 करोड़ से ज़्यादा की राशि वितरित की गई है, जिससे बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को आर्थिक सहायता और कौशल प्रशिक्षण मिला। योजना के तहत पुरुषों को 4 हजार रुपए और महिलाओं
4500 प्रतिमाह दिए जाते हैं।

3. सरकारी नौकरी (Rajasthan Government Jobs)

भजनलाल सरकार ने 2 साल में अब तक 92 हजार पदों पर नियुक्तियां दी हैं। यह पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां दी गई है। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों में 1.53 लाख पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं।

4. विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना (Youth Entrepreneurship Loan Rajasthan)

इस योजना के तहत युवाओं को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण और 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 18 से 45 साल तक के लोग इस योजना का लाभ ले सकते है, लेकिन इसके लिए राजस्थान का निवासी होना जरूरी है। इस योजना को भजनलाल मंत्रिमंडल ने इसी साल 23 अगस्त को मंजूरी दी थी। योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन और सब्सिडी प्रदान कर उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

5. रोजगार के व्यापक अवसर (Rajasthan Employment Camps)

राजस्थान में रोजगार सहायता शिविर और करियर काउंसलिंग कार्यक्रम के जरिये युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के असवर प्रदान किए जा रहे हैं। भजनलाल सरकार 2 साल में 400 से अधिक रोजगार सहायता शिविर आयोजित कर चुकी है। इनके माध्यम से 1 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल चुका है।

6. राजस्थान में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन (Rajasthan Sports Incentives)

प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए भजनलाल सरकार ने दो साल में 1,700 से अधिक खिलाड़ियों को 39 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। यह सहायता विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दी जाएगी। सरकार का यह निर्णय खेल क्षेत्र में प्रदेश को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम है।

7. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना (Mukhyamantri Anuprati Coaching Scheme)

इस योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग मिलती है। सरकार अभ्यर्थियों को अब तक 213 करोड़ से अधिक की सहायता दे चुकी है और 31 हजार से अधिक विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिल चुका है।

8. कौशल विकास एवं प्रशिक्षण (Skill Development and Training)

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल सिखाकर रोजगार योग्य बनाना है। भजनलाल सरकार अब तक 3 लाख से अधिक युवाओं को 663 कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दे चुकी है। साथ ही 683 करोड़ रुपए से अधिक का कौशल भत्ता वितरित किया जा चुका है।

    जयपुर

    राजस्थान न्यूज़

    Rajasthan Government : जेडीए 17 दिसंबर से लगाएगा शहरी समस्या समाधान शिविर, मौके पर होगा शिकायतों का हल, जोनवार डेट तय

    Rajasthan Government JDA organise Shahari Samasya Samadhan Shivir from 17 December complaints to be resolved on spot
    जयपुर

    RGHS Update : आरजीएचएस में बड़ा अपडेट, नए केंद्रों का पंजीकरण ठप, गाइडलाइन बदलने का इंतजार

    RGHS Big Update New Hospitals Registration Stopped Patients Upset
    जयपुर

    राज्य सरकार केंद्रों में शौचालय निर्माण, पेयजल उपलब्धता और विद्युतिकरण जैसे कार्यों को तेजी से पूरा कर रही है।

    जयपुर

    जयपुर में मिले गायों के कटे हुए सिर और हड्डियां, हुआ हंगामा और हाईवे जाम, अलर्ट मोड पर पुलिस-प्रशासन

    PATRIKA PHOTO
    जयपुर

    अजोला फार्मिंग से किसान हो रहे मालामाल, पशुओं के लिए बनी सुपरफूड

    जयपुर
