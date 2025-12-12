Bhajanlal Govt 2nd Anniversary: भजनलाल सरकार के वो 8 अहम फैसले, जिनसे राजस्थान के लाखों युवाओं को मिला सीधा फायदा

सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजस्थान में बीजेपी सरकार का दूसरा साल पूरा होने जा रहा है। 15 दिसंबर को सरकार की दूसरी वर्षगांठ हैं। भजनलाल सरकार की उपलब्धियों, फ्लेगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं के प्रचार-प्रसार के लिए 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 विकास रथ पहुंचेंगे।
2 साल में राजस्थान सरकार का युवा वर्ग पर विशेष फोकस रहा है। भजनलाल सरकार ने युवाओं के हित में कई अहम फैसले लिए, जिनका सीधा फायदा प्रदेश लाखों युवाओं को मिला। सरकार की मानें तो आने वाले वर्षों में युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और शिक्षा से जुड़े अवसरों को और मजबूत किया जाएगा। बेस्ट फोकस कीवर्ड अंग्रेजी
राजस्थान में एसआईटी गठन के बाद से अब तक 296 परीक्षाएं आयोजित हुई। अच्छी बात ये रही कि एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक गिरोह और नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर एसआईटी ने प्रदेश में परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाया। एसओजी ने 138 एफआईआर दर्ज की और कुल 394 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसआई पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा 132 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। जिनमें 61 ट्रेनी और 6 चयनित सहित 67 उप निरीक्षक भी शामिल हैं।
इस योजना के तहत भजनलाल सरकार ने 2.16 लाख नई स्वीकृतियां जारी की। प्रदेश के 4 लाख से अधिक युवाओं को 1,155 करोड़ से ज़्यादा की राशि वितरित की गई है, जिससे बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को आर्थिक सहायता और कौशल प्रशिक्षण मिला। योजना के तहत पुरुषों को 4 हजार रुपए और महिलाओं
4500 प्रतिमाह दिए जाते हैं।
भजनलाल सरकार ने 2 साल में अब तक 92 हजार पदों पर नियुक्तियां दी हैं। यह पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां दी गई है। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों में 1.53 लाख पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं।
इस योजना के तहत युवाओं को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण और 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 18 से 45 साल तक के लोग इस योजना का लाभ ले सकते है, लेकिन इसके लिए राजस्थान का निवासी होना जरूरी है। इस योजना को भजनलाल मंत्रिमंडल ने इसी साल 23 अगस्त को मंजूरी दी थी। योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन और सब्सिडी प्रदान कर उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
राजस्थान में रोजगार सहायता शिविर और करियर काउंसलिंग कार्यक्रम के जरिये युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के असवर प्रदान किए जा रहे हैं। भजनलाल सरकार 2 साल में 400 से अधिक रोजगार सहायता शिविर आयोजित कर चुकी है। इनके माध्यम से 1 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल चुका है।
प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए भजनलाल सरकार ने दो साल में 1,700 से अधिक खिलाड़ियों को 39 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। यह सहायता विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दी जाएगी। सरकार का यह निर्णय खेल क्षेत्र में प्रदेश को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम है।
इस योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग मिलती है। सरकार अभ्यर्थियों को अब तक 213 करोड़ से अधिक की सहायता दे चुकी है और 31 हजार से अधिक विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिल चुका है।
इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल सिखाकर रोजगार योग्य बनाना है। भजनलाल सरकार अब तक 3 लाख से अधिक युवाओं को 663 कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दे चुकी है। साथ ही 683 करोड़ रुपए से अधिक का कौशल भत्ता वितरित किया जा चुका है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग