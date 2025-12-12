Rajasthan Government : जेडीए 17 दिसंबर से लगाएगा शहरी समस्या समाधान शिविर, मौके पर होगा शिकायतों का हल

जेडीसी आनंदी ने बताया कि ये शिविर जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र में लगाए जाएंगे। लोग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी समस्याएं लेकर पहुंच सकेंगे। शिविर में लंबित प्रकरणों से जुड़े आवेदकों को मोबाइल मैसेज और फोन कॉल के माध्यम से समय स्लॉट की सूचना दी जाएगी।