Rajasthan Government : जेडीए 17 दिसंबर से लगाएगा शहरी समस्या समाधान शिविर, मौके पर होगा शिकायतों का हल

Rajasthan Government : राजस्थान सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने और आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से जेडीए 17 दिसंबर से शहरी समस्या समाधान शिविर आयोजित करेगा। ये शिविर 24 दिसंबर तक चलेंगे।
जेडीसी आनंदी ने बताया कि ये शिविर जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र में लगाए जाएंगे। लोग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी समस्याएं लेकर पहुंच सकेंगे। शिविर में लंबित प्रकरणों से जुड़े आवेदकों को मोबाइल मैसेज और फोन कॉल के माध्यम से समय स्लॉट की सूचना दी जाएगी।
प्रतीक्षा स्थल पर आवेदकों की सुविधा के लिए उपायुक्त (नागरिक सेवा केंद्र) की ओर से हेल्प डेस्क तथा आइटी शाखा की ओर से ई-मित्र काउंटर स्थापित किया जाएगा। आगंतुकों के लिए जोनवार बैठने की व्यवस्था भी की गई है।
शिविर के दौरान निष्पादित कार्यों से संबंधित दस्तावेज पर शहरी समस्या समाधान शिविर-2025 की विशेष मुहर लगाई जाएगी। अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। शिविर का समय शाम 5 बजे तक रहेगा, लेकिन कार्य अपूर्ण रहने पर इसे कार्य समाप्ति तक जारी रखा जाएगा।
17 दिसंबर 3, 4, 5, 6, 7
18 दिसंबर 5, 6, 7, 8, पीआरएन-उत्तर
19 दिसंबर 5, 7, 8, 19, पीआरएन-दक्षिण
20 दिसंबर 1, 9, 10, 11, 12, 14
22 दिसंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14
23 दिसंबर 2, 9, 11, 12, 13, 14
24 दिसंबर 11, 12, 13, 22।
