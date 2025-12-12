मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा- हमने मगरमच्छ पकड़े हैं, जो सजा भुगत रहे, 2 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड किया पेश

राजस्थान सरकार की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक का विमोचन (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राजस्थान सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को ओटीएस स्थित नेहरू भवन में सरकार की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि सरकार ने जनता से किए वादों को रिकॉर्ड समय में पूरा करने की दिशा में काम किया है। सीएम ने बताया कि संकल्प पत्र में शामिल 392 बिंदुओं में से 274 या तो पूरे हो चुके हैं या प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों को पांच साल में पूरा करने का वादा किया था, उनमें से 70 प्रतिशत लक्ष्य सिर्फ दो वर्षों में हासिल कर लिया गया है।
सीएम ने पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि जल जीवन मिशन से लेकर पाइपलाइन परियोजनाओं तक, कई स्तरों पर घोटाले हुए। उन्होंने दोहराया कि 'हमने पहले ही कहा था कि केवल छोटी मछलियां नहीं, बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। आज वे गिरफ्तार हैं और सजा भुगत रहे हैं। आगे भी किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा।'
कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दीया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और डीजीपी राजीव शर्मा मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि नवाचार हर क्षेत्र में जरूरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्देश है कि सरकार को हर वर्ष जनता के सामने अपने काम का रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक वर्ष पूरा होने पर भी सरकार ने पारदर्शिता के साथ अपना रिपोर्ट पेश किया था और अब दो साल का कार्यकाल भी जनता के समक्ष रखा जा रहा है।
पानी की परियोजनाओं पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ राजनीति की, जिससे कई योजनाएं अधर में लटक गईं। खासकर ईआरसीपी और यमुना जल परियोजना को लेकर कांग्रेस ने जनता को भ्रमित किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश के सहयोग से रामजल सेतु परियोजना पर जनवरी 2024 में एमओयू और दिसंबर 2024 में एमओए साइन कर दिए गए, जिसके बाद 26 हजार करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी हो चुके हैं। शेखावाटी को यमुना का पानी उपलब्ध कराने के लिए भी डीपीआर पर तेजी से काम चल रहा है।
युवाओं के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान लगातार पेपर लीक की घटनाओं से युवा हताश थे। सरकार बनते ही एसआईटी का गठन किया गया और दोषियों पर कार्रवाई करते हुए भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई।
कानून-व्यवस्था पर सीएम ने कहा कि कांग्रेस शासन में अपराध बेलगाम थे, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़े थे। उन्होंने कहा कि दो वर्षों में उनकी सरकार ने अपराधियों पर नकेल कसते हुए महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और राज्य में कानून का राज वापस स्थापित किया है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग