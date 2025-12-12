मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा- हमने मगरमच्छ पकड़े हैं, जो सजा भुगत रहे, 2 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड किया पेश

जयपुर। राजस्थान सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को ओटीएस स्थित नेहरू भवन में सरकार की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि सरकार ने जनता से किए वादों को रिकॉर्ड समय में पूरा करने की दिशा में काम किया है। सीएम ने बताया कि संकल्प पत्र में शामिल 392 बिंदुओं में से 274 या तो पूरे हो चुके हैं या प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों को पांच साल में पूरा करने का वादा किया था, उनमें से 70 प्रतिशत लक्ष्य सिर्फ दो वर्षों में हासिल कर लिया गया है।