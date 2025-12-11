Rajasthan: भजनलाल सरकार में 92,000 से अधिक लोगों को मिली सरकारी नौकरी, 1.53 लाख पदों पर भर्ती जारी

एसआईटी ने कुछ हाई-प्रोफाइल मामलों में भी कार्रवाई की है। एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में कथित अनियमितताओं को लेकर आयोग के एक निलंबित सदस्य, एक पूर्व सदस्य समेत कुल 132 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 61 प्रशिक्षणरत उप निरीक्षक और छह चयनित उप निरीक्षक भी थे, जिन्होंने जॉइनिंग नहीं की थी। इसके अलावा जेल प्रहरी भर्ती 2018 की परीक्षा के पेपर लीक मामले में टीसीएस के प्रोजेक्ट मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया।