RPSC: बड़ी अपडेट, आयोग ने जारी की चार प्रमुख भर्ती परीक्षाओं से अहम घोषणाएं

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज शिक्षा) भर्ती परीक्षा-2025 निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए 92,600 अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। आयोग द्वारा हाई कोर्ट की एकलपीठ के स्थगन आदेश के विरुद्ध दायर अपील पर खंडपीठ ने परीक्षा आयोजन की अनुमति प्रदान कर दी है।

सामान्य ज्ञान (प्रश्न-पत्र-III) की परीक्षा 7 दिसंबर को दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। ऐच्छिक विषयों की परीक्षाएं 8 से 20 दिसंबर तक दो पारियों में आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय से परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों और प्रवेश-पत्र के निर्देशों का पालन करें।