RPSC: बड़ी अपडेट, आयोग ने जारी की चार प्रमुख भर्ती परीक्षाओं से अहम घोषणाएं

RPSC Exams: जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने विभिन्न भर्ती एवं परीक्षा प्रक्रियाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जारी की हैं। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजन, चिकित्सा शिक्षा विभाग की सहायक आचार्य भर्ती के साक्षात्कार कार्यक्रम की घोषणा, आरएएस-2024 के द्वितीय चरण साक्षात्कार की तिथियां तथा प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) भर्ती के अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र जमा करने का अवसर शामिल है। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को समयसीमा, दस्तावेजों और आवश्यक निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज शिक्षा) भर्ती परीक्षा-2025 निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए 92,600 अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। आयोग द्वारा हाई कोर्ट की एकलपीठ के स्थगन आदेश के विरुद्ध दायर अपील पर खंडपीठ ने परीक्षा आयोजन की अनुमति प्रदान कर दी है।
सामान्य ज्ञान (प्रश्न-पत्र-III) की परीक्षा 7 दिसंबर को दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। ऐच्छिक विषयों की परीक्षाएं 8 से 20 दिसंबर तक दो पारियों में आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय से परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों और प्रवेश-पत्र के निर्देशों का पालन करें।
आरपीएससी ने सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) भर्ती-2021 के 22 विषयों के साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। आयोग की ओर से यह साक्षात्कार 15 से 30 दिसंबर 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थी नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो, मूल फोटो पहचान पत्र एवं सभी मूल प्रमाण-पत्रों के साथ फोटो-प्रति लेकर उपस्थित हों। निर्धारित दस्तावेजों के अभाव में अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती-2024 के द्वितीय चरण साक्षात्कार 15 से 24 दिसंबर 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वे ऑनलाइन भरे विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियां, सभी मूल दस्तावेज एवं उनकी फोटोकॉपी के साथ उपस्थित हों।
साथ ही एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो और मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य रहेगा। साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर समयानुसार अपलोड कर दिए जाएंगे। आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी।
आरपीएससी ने प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के अंतर्गत विचारित सूची में शामिल 5 विषयों के उन अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र जमा करने का अंतिम अवसर दिया है, जिन्होंने पूर्व में पत्र प्रस्तुत नहीं किया था।
इतिहास, जीव विज्ञान और वाणिज्य विषय के अभ्यर्थी 6 से 8 दिसंबर 2025 की रात 11:59 बजे तक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। भौतिकी एवं अर्थशास्त्र विषयों के लिए यह समयसीमा 6 से 10 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। आयोग ने अभ्यर्थियों से समय पर आवेदन जमा करने का आग्रह किया है।
