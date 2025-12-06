6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

AI ने बदला बुवाई का खेल, राजस्थान सहित 13 राज्यों के 3.88 करोड़ किसानों को मिला सटीक मानसून अलर्ट

Rajasthan farmers AI alert: राजस्थाना के सूखा क्षेत्रों में भी पहुंचा AI मानसून पूर्वानुमान, बाजरा-मूंगफली की सही टाइमिंग। 125 साल के IMD डेटा + AI = 3.88 करोड़ किसानों को SMS पर सही बुवाई सलाह, स्मार्ट खेती की नई शुरुआत।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Dec 06, 2025

AI-based monsoon forecast: जयपुर/नई दिल्ली. कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि खरीफ 2025 के लिए भारत सरकार ने राजस्थान सहित 13 राज्यों में एआई आधारित पायलट प्रोजेक्ट चलाया। इसके तहत 3 करोड़ 88 लाख 45 हजार 214 किसानों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में एसएमएस के जरिए प्रारंभिक मानसून की सटीक भविष्यवाणी भेजी गई। राजस्थान के सूखा प्रभावित जिलों के किसानों ने इस पूर्वानुमान के आधार पर बुआई का समय बदला और मूंगफली, बाजरा, ज्वार जैसी कम पानी वाली फसलों का चुनाव किया। मंत्री ने बताया कि कृषि मंत्री ने कहा कि 2026-27 से यह सुविधा पूरे देश में लागू की जाएगी।

प्रोजेक्ट में ओपन-सोर्स मिश्रित एआई मॉडल का उपयोग हुआ जिसमें ये सब शामिल

  • NeuralGCM न्यूरल जनरल सर्कुलेशन मॉडल- एक एआई आधारित मौसम मॉडल जो पृथ्वी के वायुमंडल की पूरी गतिविधि को अनुकरण करता है
  • ECMWF: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (यूरोप का सबसे विश्वसनीय मौसम पूर्वानुमान संस्थान)
  • AIFS : Artificial Intelligence Forecasting System (ECMWF का खुद का AI आधारित मौसम पूर्वानुमान सिस्टम)
  • IMD : India Meteorological Department (भारत सरकार का आधिकारिक मौसम विभाग)

किसानों ने बताया उपयोगी

इस योजना के तहत राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के चुनिंदा जिलों को कवर किया गया। किसानों को एसएमएस हिंदी, मराठी, बांग्ला, ओडिया और पंजाबी भाषाओं में भेजे गए। मध्य प्रदेश-बिहार में सर्वे में 31-52त्न किसानों ने बताया कि उन्होंने एआई पूर्वानुमान के आधार पर बुआई तिथि, भूमि तैयारी और फसल चयन में बदलाव किया। राजस्थान के किसानों ने भी इसे अत्यंत उपयोगी बताया।

राजस्थान के किसानों को मिला फायदा

जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर, बाड़मेर आदि जिलों में मानसून देरी का सटीक पूर्वानुमान किसानों को मिला। बुआई 7-15 दिन आगे-पीछे की। पानी और बीज की बचत हुई। कम पानी वाली फसलों का चुनाव किया। उत्पादन लागत घटी।

सरकार की अन्य एआई पहल

  • किसान ई-मित्र- एआई चैटबॉट (PM-KISAN, PMFBY, KCC संबंधी सवालों के लिए) रोज 8,000 से अधिक सवाल, अब तक 93 लाख से ज्यादा का हल किया।
  • राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली →AI + ML से 66 फसलों पर 432 कीटों की पहचान, 10,000+ कृषि कार्यकर्ता इस्तेमाल कर रहे
  • PM-KISAN – प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
  • PMFBY – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
  • KCC – किसान क्रेडिट कार्ड
  • उपग्रह के साथ ही AI आधारित फसल मानचित्रण और मौसम मिलान किया गया।

ये भी पढ़ें

स्मार्टफोन का जमाना होगा खत्म, बचेगा सिर्फ AI का एज नोड, मस्क ने बता दिया आने वाला कल
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Dec 2025 03:32 pm

Published on:

06 Dec 2025 03:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / AI ने बदला बुवाई का खेल, राजस्थान सहित 13 राज्यों के 3.88 करोड़ किसानों को मिला सटीक मानसून अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RPSC: बड़ी अपडेट, आयोग ने जारी की चार प्रमुख भर्ती परीक्षाओं से अहम घोषणाएं

rpsc
जयपुर

Cheap Electricity : राजस्थान में सस्ती बिजली पर नया अपडेट, सच जानकर बिजली उपभोक्ता होंगे मायूस

Rajasthan cheap electricity New update electricity consumers will be disappointed after knowing big truth
जयपुर

सप्लाई चेन का मंत्र ‘जस्ट इन टाइम’ नहीं, ‘जस्ट इन केस’ है

ओपिनियन

RSSB REET Mains: 7759 पदों पर 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के आवेदन का आखिरी मौका, जानें कब होंगे एग्जाम?

Govt Jobs
जयपुर

Cold Wave Relief: राजस्थान में अगले 2-3 दिन बादल तो छाएंगे लेकिन बसरने की उम्मीद कम,बढ जाएगा तापमान

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.