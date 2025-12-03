स्मार्टफोन का जमाना होगा खत्म, बचेगा सिर्फ AI का एज नोड, मस्क ने बता दिया आने वाला कल

Smartphones Ending 2030: जयपुर. एलन मस्क ने फिर से भविष्य की झलक दिखाई है। उनका दावा है कि आने वाले 5-6 साल में हमारा प्यारा स्मार्टफोन सिर्फ एक "एज नोड" बनकर रह जाएगा-यानी एआई का एक छोटा सा टुकड़ा। कोई एंड्रॉयड, कोई आईओएस, कोई ऐप स्टोर, कोई अलग-अलग ऐप्स सब खत्म! सब कुछ एआई खुद सोचेगा, समझेगा और सीधे स्क्रीन पर पिक्सल बनाकर दिखा देगा। मस्क का कहना है कि ये बदलाव इतनी तेजी से आएगा कि आज का फोन कल का "डायनासोर" लगने लगेगा।