अवतार जैसी फिल्मों के LOOK जयपुर में पहली बार दिखेंगे, होने जा रहा ऐसा इवेंट, जानिए क्या है ये

अगर आप कॉस्प्ले में इंट्रेस्ट रखते हैं तो शुरुआत आसान चीजों से ही करें। पहले एक ऐसा कैरेक्टर चुनें जो आपको पसंद हो और जिसकी कॉस्ट्यूम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न हो। भारत के कुछ बड़े शहरों में हर साल कॉमिक कॉन इवेंट होता है जहां लोग अलग-अलग पसंदीदा किरदारों का कॉस्प्ले करते हैं, और सबसे उम्दा कॉस्प्ले को शानदार प्राइज भी दिए जाते हैं। । इसकी टिकट 800 से 1000 रुपये हो सकती है। ये साल में एक शहर में एक बार ही होती है।