लाइफस्टाइल

अवतार जैसी फिल्मों के LOOK जयपुर में पहली बार दिखेंगे, होने जा रहा ऐसा इवेंट, जानिए क्या है ये

Comic con Jaipur 2026 Cosplay Hobby: क्या आपने कभी सोचा है कि अपने पसंदीदा किरदार की तरह दिखना कैसा लगेगा? कॉस्प्ले एक ऐसी क्रिएटिव आर्ट है जहां लोग पूरे कॉस्ट्यूम, मेकअप और एक्टिंग के साथ अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को जीते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे Comic con Jaipur 2026 का हिस्सा बन सकते हैं?

जयपुर

image

Priyanka

Dec 20, 2025

कॉस्प्ले हॉबी | फोटो स्रोत: AI Gemini

Comic con Jaipur : क्या आपने कभी सोचा है कि अपने फेवरेट मूवी या गेम के किरदार की तरह दिखना कैसा लगेगा? अवतार 3 (Avatar 3) बड़े पर्दे पर आ चुकी है और फैंस को खूब पसंद आ रही है। ऐसे में आप भी अवतार फिल्म के नीले रंग के ना'वी (Na'vi) बनकर, उनके कॉस्ट्यूम (Costume) पहनकर, उनकी तरह ही दिख सकते हैं। यही है ये कॉस्प्ले (Cosplay) की जादुई दुनिया।

ये सिर्फ हैलोवीन (Halloween) तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्रिएटिव शौक (Creative Hobbies) है जो दुनियाभर में लाखों लोगों का नया फेवरेट है। चाहे वो मार्वल के सुपरहीरो हों, एनीमे के कैरेक्टर हों या फिर अवतार जैसी फिल्मों के अनोखे किरदार… कॉस्प्ले में आप जो चाहें वो बन सकते हैं।

क्या होता हैं ये कॉस्प्ले?

"कॉस्ट्यूम" और "प्ले" दोनों शब्दों को मिलाकर बनता है ये कॉस्प्ले। जिसका मतलब है कि कॉस्ट्यूम पहनकर किसी किरदार को जीना। कॉस्प्लेयर्स वो लोग हैं जो अपने पसंदीदा फिक्शनल कैरेक्टर्स की तरह सिर से पैर तक तैयार होते हैं। इसमें सिलाई, मेकअप, विग स्टाइलिंग, प्रॉप्स बनाना और हर छोटी-बड़ी डिटेल का ध्यान रखना शामिल है।

आप कॉस्प्ले कैसे शुरू करें?

अगर आप कॉस्प्ले में इंट्रेस्ट रखते हैं तो शुरुआत आसान चीजों से ही करें। पहले एक ऐसा कैरेक्टर चुनें जो आपको पसंद हो और जिसकी कॉस्ट्यूम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न हो। भारत के कुछ बड़े शहरों में हर साल कॉमिक कॉन इवेंट होता है जहां लोग अलग-अलग पसंदीदा किरदारों का कॉस्प्ले करते हैं, और सबसे उम्दा कॉस्प्ले को शानदार प्राइज भी दिए जाते हैं। । इसकी टिकट 800 से 1000 रुपये हो सकती है। ये साल में एक शहर में एक बार ही होती है।

Comic con Jaipur : जयपुर में कब है ये इवेंट

4-6 जनवरी 2026 को पहली बार जयपुर में पहली बार कॉमिक कॉन इवेंट होगा। जयपुर के अलावा ये दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में भी हर साल आयोजित होता है।

कॉस्प्ले पर रिसर्च क्या कहती है?

रिसर्चगेट (ResearchGate) की एक रिपोर्ट के हिसाब से, कॉस्प्ले पार्टिसिपेंट्स को पर्सनल फुलफिलमेंट और सेल्फ-एक्सप्रेशन एक्सपीरियंस (Experience) होता है। कॉस्प्ले का इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेल-बीइंग पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ये स्ट्रेस रिलीफ (Stress Relief), पर्सनल ग्रोथ (Personal Growth) और सेल्फ-कॉन्फिडेंस (Self-Confidence) को बढ़ावा देता है। यानी कि कॉस्प्ले सिर्फ एक हॉबी नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है।

फैन्स में है अवतार कॉस्प्ले का जुनून

जब बात अवतार की हो, तो कॉस्प्ले एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। जेम्स कैमरून (James Cameron) की अवतार मूवी के फैन्स इतने दीवाने हैं कि वो Na'vi कैरेक्टर्स बनने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। यह कॉस्प्ले सबसे चैलेंजिंग में से एक है क्योंकि इसमें पूरे शरीर को नीले रंग में पेंट करना, स्पेशल लेंसेस पहनना, टेल और ईयर्स बनाना पड़ता है।

अवतार कॉस्प्लेयर्स घंटों मेहनत करते हैं अपने कॉस्ट्यूम और मेकअप में। कुछ लोग तो प्रोफेशनल लेवल की प्रोस्थेटिक्स और बॉडी पेंट का इस्तेमाल करते हैं। पेंडोरा की दुनिया को रियल लाइफ में लाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इन डेडिकेटेड फैन्स के लिए यह प्यार और पैशन की बात है। कन्वेंशन्स में अवतार कॉस्प्लेयर्स को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है।

