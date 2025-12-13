Free AI Tools: मीम बनाना हो या GF को खुश… इन 5 Free AI टूल्स से कराएं अपना काम

Free AI Tools | Photo: AI Gemini
Free AI Tools: हम डिजिटल दुनिया के AI दौर में जी रहे हैं, जहां ज्यादातर काम अब एआई से ही किया जा रहा है। ये दुनिया हर दिन खुद को और बेहतर बनाने में लगी हुई है। इसीलिए 12 दिसंबर को ओपन एआई ने अपना एक और वर्जन GPT-5.2 मार्केट में उतार दिया है। इस मार्केट के कॉम्पिटिशन को देखकर ये साफ पता चलता है कि एआई ही फ्यूचर है। आप भी एआई के अलग-अलग टूल्स का यूज कर अपने ऑफिस और सोशल मीडिया के कामों को आसान और क्रिएटिव बना सकते हैं। इस लेख में आपको ऐसे ही 5 बेस्ट फ्री टूल्स और उनके यूज के बारे में पढ़ने को मिलेगा।
ओपन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) की कंपनी है। इस कंपनी ने 12 दिसंबर 2025 को अपना सबसे पावरफुल वर्जन GPT-5.2 लॉन्च किया है जो खासतौर पर प्रोफेशनल काम के लिए डिजाइन किया गया है। ये मॉडल एक्सेल शीट, प्रेजेंटेशन, कोडिंग और मुश्किल प्रोजेक्ट्स को बेहद अच्छे तरीके से कर सकता है।
ChatGPT 3.5: ChatGPT 3.5 फ्री वर्जन है और ये किसी भी प्रोजेक्ट, कंटेंट और कैंपेन के लिए अच्छे आइडियाज
खोजने में आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। ये टूल ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में बेहद यूजफुल है।
Claude AI: अगर आपको कोई लेख या कंटेंट क्रिएशन (Content Creation) के लिए स्क्रिप्ट लिखवानी हो तो Claude AI आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आप अपनी GF को खुश करने के लिए इससे लव लेटर, प्यार भरी बातों के साथ-साथ आपने ऑफिसियल ईमेल और रिपोर्ट भी लिखवा सकते हैं। बस आपको इसके लिए एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट देना है, जिससे आपका काम हो जाएगा।
Bing Create AI: ये आपके लिए जादू जैसा काम कर सकता है। मीम बनाना हो, सोशल मीडिया पोस्ट को सबसे अलग दिखाना हो या फिर ऑफिस प्रेजेंटेशन के लिए इमेजेस बनाना हो, आप सब कुछ इसे कर सकते हैं। आपको बस इसे समझाना है कि आपको कैसी फोटो चाहिए और बस ये कुछ सेकेंड में इसे बना कर आपके सामने रख देगा।
Laxis AI: अगर आप ऑनलाइन ऑफिस की मीटिंग में नोट लेने से परेशान हैं तो ये AI टूल आपके काम आ सकता है। Laxis एक AI-पावर्ड मीटिंग असिस्टेंट है जो आपकी मीटिंग को रिकॉर्ड करता है और ऑटोमेटिकली पूरे नोट्स तैयार कर देता है। ये जूम (Zoom), गूगल मीट (Google Meet) और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स (Microsoft Teams) के साथ काम करता है। इससे आप मीटिंग में पूरा ध्यान दे सकते हैं बिना नोट्स लेने की चिंता किए।
AudioPen AI: कभी-कभी होता है कि हमारा टाइप करने का मन नहीं होता है। ऐसे में अगर आपको कोई काम है तो आप AudioPen AI से करवा सकते हैं। आपको जो कुछ भी लिखवाना है वो इसे बोल सकते हैं। ये आपकी बोली गई बात को साफ-सुथरे टेक्स्ट में बदल देता है।
