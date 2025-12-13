13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Free AI Tools: मीम बनाना हो या GF को खुश… इन 5 Free AI टूल्स से कराएं अपना काम

Free AI Tools: AI टूल्स आपके ऑफिस और सोशल मीडिया वर्क को काफी आसान बना सकते हैं। ये आपका हर तरह का काम कर सकते हैं, तो आइए जानें ऐसे ही 5 फ्री AI टूल्स के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyanka

Dec 13, 2025

AI Is Future Free AI Tools

Free AI Tools | Photo: AI Gemini

Free AI Tools: हम डिजिटल दुनिया के AI दौर में जी रहे हैं, जहां ज्यादातर काम अब एआई से ही किया जा रहा है। ये दुनिया हर दिन खुद को और बेहतर बनाने में लगी हुई है। इसीलिए 12 दिसंबर को ओपन एआई ने अपना एक और वर्जन GPT-5.2 मार्केट में उतार दिया है। इस मार्केट के कॉम्पिटिशन को देखकर ये साफ पता चलता है कि एआई ही फ्यूचर है। आप भी एआई के अलग-अलग टूल्स का यूज कर अपने ऑफिस और सोशल मीडिया के कामों को आसान और क्रिएटिव बना सकते हैं। इस लेख में आपको ऐसे ही 5 बेस्ट फ्री टूल्स और उनके यूज के बारे में पढ़ने को मिलेगा।

क्या है ओपन एआई और न्यू वर्जन GPT-5.2

ओपन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) की कंपनी है। इस कंपनी ने 12 दिसंबर 2025 को अपना सबसे पावरफुल वर्जन GPT-5.2 लॉन्च किया है जो खासतौर पर प्रोफेशनल काम के लिए डिजाइन किया गया है। ये मॉडल एक्सेल शीट, प्रेजेंटेशन, कोडिंग और मुश्किल प्रोजेक्ट्स को बेहद अच्छे तरीके से कर सकता है।

फ्री एआई टूल्स और उनके यूज

ChatGPT 3.5: ChatGPT 3.5 फ्री वर्जन है और ये किसी भी प्रोजेक्ट, कंटेंट और कैंपेन के लिए अच्छे आइडियाज
खोजने में आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। ये टूल ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में बेहद यूजफुल है।

Claude AI: अगर आपको कोई लेख या कंटेंट क्रिएशन (Content Creation) के लिए स्क्रिप्ट लिखवानी हो तो Claude AI आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आप अपनी GF को खुश करने के लिए इससे लव लेटर, प्यार भरी बातों के साथ-साथ आपने ऑफिसियल ईमेल और रिपोर्ट भी लिखवा सकते हैं। बस आपको इसके लिए एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट देना है, जिससे आपका काम हो जाएगा।

Bing Create AI: ये आपके लिए जादू जैसा काम कर सकता है। मीम बनाना हो, सोशल मीडिया पोस्ट को सबसे अलग दिखाना हो या फिर ऑफिस प्रेजेंटेशन के लिए इमेजेस बनाना हो, आप सब कुछ इसे कर सकते हैं। आपको बस इसे समझाना है कि आपको कैसी फोटो चाहिए और बस ये कुछ सेकेंड में इसे बना कर आपके सामने रख देगा।

Laxis AI: अगर आप ऑनलाइन ऑफिस की मीटिंग में नोट लेने से परेशान हैं तो ये AI टूल आपके काम आ सकता है। Laxis एक AI-पावर्ड मीटिंग असिस्टेंट है जो आपकी मीटिंग को रिकॉर्ड करता है और ऑटोमेटिकली पूरे नोट्स तैयार कर देता है। ये जूम (Zoom), गूगल मीट (Google Meet) और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स (Microsoft Teams) के साथ काम करता है। इससे आप मीटिंग में पूरा ध्यान दे सकते हैं बिना नोट्स लेने की चिंता किए।

AudioPen AI: कभी-कभी होता है कि हमारा टाइप करने का मन नहीं होता है। ऐसे में अगर आपको कोई काम है तो आप AudioPen AI से करवा सकते हैं। आपको जो कुछ भी लिखवाना है वो इसे बोल सकते हैं। ये आपकी बोली गई बात को साफ-सुथरे टेक्स्ट में बदल देता है।

ये भी पढ़ें

Brain Fitness Tips: सिर्फ बादाम नहीं, ये 5 डेली हैबिट्स बनाएंगी आपका दिमाग को AI जैसी स्पीड
लाइफस्टाइल
Mind Power Boost, Brain Boosting Habits,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

13 Dec 2025 05:12 pm

Hindi News / Technology / Free AI Tools: मीम बनाना हो या GF को खुश… इन 5 Free AI टूल्स से कराएं अपना काम

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

WhatsApp में आए 5 बड़े अपडेट: कॉलिंग से लेकर स्टेटस तक सब कुछ बदला, आप भी करें ट्राई

WhatsApp New Features
टेक्नोलॉजी

Gmail का नया फीचर: अब एक क्लिक में साफ करें इनबॉक्स, फालतू ईमेल्स से ऐसे पाएं छुटकारा

Gmail Manage Subscriptions Feature
टेक्नोलॉजी

iOS 26.2 Update: पेमेंट और डेटा सुरक्षा में थी बड़ी खामी, Apple ने मानी गलती, जारी किया जरूरी अपडेट

iOS 26.2 Update
टेक्नोलॉजी

WhatsApp SIM Binding Rule: सर्वे में बड़ा खुलासा, 50% यूजर्स ने ठुकराया सरकार का सिम-बाइंडिंग प्लान, बताया बेहद असुविधाजनक

WhatsApp SIM Binding Rule
टेक्नोलॉजी

Instagram Your Algorithm Feature: अब एल्गोरिदम नहीं, आपके हिसाब से दिखेगा कंटेंट, जानें कैसे काम करेगा फीचर?

Instagram Your Algorithm Feature
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.