अगले 20 साल में कौन सी बीमारी होगी? नया AI Tool करेगा 1200 से अधिक बीमारियों की सटीक भविष्यवाणी

New AI Tool Forecasts Future Health Risks: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल आज हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। मेडिकल फील्ड भी इससे अछूता नहीं है। अब इलाज, टेस्ट और डायग्नोसिस में भी AI का रोल अहम होता जा रहा है। इसी बीच ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अनोखा AI टूल बनाया है, जो किसी इंसान की उम्र, मेडिकल हिस्ट्री, लाइफस्टाइल और आदतों के आधार पर यह बता सकता है कि आने वाले 20 साल में उसे कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं।