Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

अगले 20 साल में कौन सी बीमारी होगी? नया AI Tool करेगा 1200 से अधिक बीमारियों की सटीक भविष्यवाणी

New AI Tool Forecasts Future Health Risks: ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने Delphi-2M नाम का नया AI टूल बनाया है, जो आपकी उम्र, लाइफस्टाइल और मेडिकल हिस्ट्री देखकर अगले 20 साल में होने वाली 1258 से ज्यादा बीमारियों का सटीक अनुमान लगा सकता है।

भारत

Dimple Yadav

Sep 18, 2025

New AI Tool Forecasts Future Health Risks
New AI Tool Forecasts Future Health Risks (photo- freepik)

New AI Tool Forecasts Future Health Risks: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल आज हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। मेडिकल फील्ड भी इससे अछूता नहीं है। अब इलाज, टेस्ट और डायग्नोसिस में भी AI का रोल अहम होता जा रहा है। इसी बीच ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अनोखा AI टूल बनाया है, जो किसी इंसान की उम्र, मेडिकल हिस्ट्री, लाइफस्टाइल और आदतों के आधार पर यह बता सकता है कि आने वाले 20 साल में उसे कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं।

इस नए AI मॉडल का नाम है Delphi-2M। खास बात यह है कि यह सिर्फ एक बीमारी का अनुमान नहीं लगाता, बल्कि एक बार में 1258 बीमारियों का रिस्क बता सकता है। अभी तक डॉक्टरों को हर बीमारी के लिए अलग-अलग टेस्ट कराने पड़ते थे, लेकिन Delphi-2M से एक ही रिपोर्ट में सब कुछ मिल सकता है।

ये भी पढ़ें

AI टूल्स से अपने काम को करें स्मार्ट और आसान, राइटिंग से मार्केटिंग तक, सबके लिए है विकल्प
टेक्नोलॉजी
image

AI कर रहा है 1258 बीमारियों की सटीक भविष्यवाणी

Delphi-2M दरअसल एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) पर आधारित है, जो उसी तकनीक पर काम करता है जिस पर ChatGPT बना है। यह जनरेटिव प्री-ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर (GPT) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसे ब्रिटेन के 4 लाख लोगों के मेडिकल डाटा पर ट्रेन किया गया है। इसमें व्यक्ति की उम्र, जेंडर, बॉडी मास इंडेक्स (BMI), धूम्रपान या शराब पीने की आदतों जैसी जानकारी को शामिल करके भविष्य का हेल्थ ट्रैक तैयार किया जाता है।

इन बीमारियों के बारे में लगाएगा पता

यह टूल कैंसर, दिल की बीमारी, स्किन डिजीज, इम्यून सिस्टम की दिक्कतें और कई अन्य क्रॉनिक बीमारियों का पहले से ही अनुमान लगा सकता है। इतना ही नहीं, यह सिर्फ यह नहीं बताता कि बीमारी होगी या नहीं, बल्कि यह भी बताता है कि कब हो सकती है और कितना खतरा है। इससे डॉक्टर समय रहते मरीज को लाइफस्टाइल सुधारने और प्रिवेंटिव इलाज शुरू करने की सलाह दे सकते हैं।

AI हेल्थ टूल्स से कहीं ज्यादा सटीक

रिसर्च में पाया गया है कि Delphi-2M की भविष्यवाणियां पहले से मौजूद AI हेल्थ टूल्स से कहीं ज्यादा सटीक हैं। जहां दूसरे मॉडल्स केवल एक बीमारी का अनुमान लगाते हैं, वहीं यह कई बीमारियों का एक साथ सही अनुमान देता है। यहां तक कि यह उन मशीन लर्निंग मॉडल्स से भी बेहतर साबित हुआ है जो सिर्फ बॉयोमार्कर्स की जांच के आधार पर बीमारियों का पता लगाते हैं।

AI टूल सिर्फ UK के डाटा पर आधारित

हालांकि अभी यह AI टूल सिर्फ UK के डाटा पर आधारित है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे-जैसे और देशों से हेल्थ डाटा मिलेगा, इसे और बेहतर बनाया जा सकेगा। भविष्य में यह तकनीक पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस और डायग्नोसिस के तरीके को बदल सकती है।

ये भी पढ़ें

AI Fake degree: AI टूल्स से मिनटों में बन रही हैं नकली डिग्रियां, देखकर चकरा जाएगा सिर..
रायपुर
AI Fake degrees

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

Health department

health news

Published on:

18 Sept 2025 02:39 pm

Hindi News / Health / अगले 20 साल में कौन सी बीमारी होगी? नया AI Tool करेगा 1200 से अधिक बीमारियों की सटीक भविष्यवाणी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.