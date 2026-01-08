Hepatitis E Vaccine India: भारत में लॉन्च हुई नयी हेपेटाइटिस E वैक्सीन, अभी जानें इसकी कीमत और किस उम्र के लोगों को लगेगी?

Hepatitis E Vaccine India: हैदराबाद की फार्मा कंपनी डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज ने भारत में हेपेटाइटिस ई (Hepatitis E) की रोकथाम के लिए 'Hevaxin' लॉन्च की है। WHO के आंकडों के अनुसार हर साल लगभग 20 मिलियन लोग इस वायरस से संक्रमित होते हैं और करीब 70,000 मौतों का कारण भी यह वायरस बनता है। इस खतरनाक वायरस के कारण ही लगभग 3,000 गर्भपात होते हैं।