सिर्फ पानी पीकर हो गई 16 लोगों की मौत, जानें दूषित जल से कौनसी खतरनाक बीमारियां होती है और इससे कैसे बचें?

Contaminated Water: जल को जीवन माना गया है और भला माना भी क्यों न जाए, जल के बिना कोई जीवित रह ही नहीं सकता है। अब आप सोचिए कि यही जीवनदाता जल पीने से ही लोगों की मौत होने लगे तो फिर क्या होगा। सबसे साफ रहने वाले शहर इंदौर में यही तो हुआ है, दूषित जल के सेवन से 16 लोगों की मौत हो गई है और करीब 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अब बात आती है कि आखिर दूषित जल इतना खतरनाक कैसे होता है कि उससे मौत ही हो गई? आइए जानते हैं कि दूषित जल से कौन-कौन सी खतरनाक बीमारियां फैलने का डर होता है।
जब साफ और हमारे पीने के पानी में गंदगी मिल जाए या कहें कि जब पेयजल में बैक्टीरिया, वायरस या कोई फंगस मिल जाए, तो यही जीवन देने वाला जल हमारे लिए जानलेवा बन जाता है। इसके अलावा, इस दूषित जल के सेवन से हमारे शरीर में कई बीमारियां हो जाती हैं। इनमें बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो धीरे-धीरे फैलती हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता है।
जरूरी नहीं है कि जो पानी दिखने में साफ हो वह दूषित न हो। हर बार गंदा दिखने वाला जल ही दूषित हो ऐसा नहीं है, काफी बार बिल्कुल साफ और पारदर्शी दिखने वाला जल भी हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। आइए जानते हैं कि दूषित जल की पहचान के लिए क्या-क्या देखना चाहिए:
1. पानी का रंग कैसा है?
2. जल से अंडे जैसी गंध तो नहीं आ रही है?
3. पानी का स्वाद कैसा है?
