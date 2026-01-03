3 जनवरी 2026,

शनिवार

सिर्फ पानी पीकर हो गई 16 लोगों की मौत, जानें दूषित जल से कौनसी खतरनाक बीमारियां होती है और इससे कैसे बचें?

Contaminated Water: अभी हाल ही में भोपाल से दूषित पानी के सेवन से कई लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। क्या आपने कभी सोचा था कि जो पानी हमारे लिए अमृत होता है, वह जान भी ले सकता है? आइए जानते हैं कि दूषित जल के सेवन से कौन सी बीमारियां होती हैं, इसकी जांच कैसे करें और दूषित जल के सेवन से कैसे बचें?

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 03, 2026

Contaminated Water

Contaminated Water ( image-gemini AI)

Contaminated Water: जल को जीवन माना गया है और भला माना भी क्यों न जाए, जल के बिना कोई जीवित रह ही नहीं सकता है। अब आप सोचिए कि यही जीवनदाता जल पीने से ही लोगों की मौत होने लगे तो फिर क्या होगा। सबसे साफ रहने वाले शहर इंदौर में यही तो हुआ है, दूषित जल के सेवन से 16 लोगों की मौत हो गई है और करीब 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अब बात आती है कि आखिर दूषित जल इतना खतरनाक कैसे होता है कि उससे मौत ही हो गई? आइए जानते हैं कि दूषित जल से कौन-कौन सी खतरनाक बीमारियां फैलने का डर होता है।

क्या होता है दूषित जल?(Contaminated Water)

जब साफ और हमारे पीने के पानी में गंदगी मिल जाए या कहें कि जब पेयजल में बैक्टीरिया, वायरस या कोई फंगस मिल जाए, तो यही जीवन देने वाला जल हमारे लिए जानलेवा बन जाता है। इसके अलावा, इस दूषित जल के सेवन से हमारे शरीर में कई बीमारियां हो जाती हैं। इनमें बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो धीरे-धीरे फैलती हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता है।

दूषित जल को कैसे पहचानें?(Contaminated Water Identification)

जरूरी नहीं है कि जो पानी दिखने में साफ हो वह दूषित न हो। हर बार गंदा दिखने वाला जल ही दूषित हो ऐसा नहीं है, काफी बार बिल्कुल साफ और पारदर्शी दिखने वाला जल भी हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। आइए जानते हैं कि दूषित जल की पहचान के लिए क्या-क्या देखना चाहिए:
1. पानी का रंग कैसा है?
2. जल से अंडे जैसी गंध तो नहीं आ रही है?
3. पानी का स्वाद कैसा है?

दूषित जल से कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं?((Contaminated Water Disease)

  • विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से हैजा (Cholera)
  • हेपेटाइटिस A और E
  • टाइफाइड (मियादी बुखार)
  • पेचिश (Dysentery)

दूषित जल के सेवन से होने वाली बीमारियों के संकेत((Contaminated Water Symptoms)

  • पेट में दर्द होना।
  • जी मिचलाना और बहुत ज्यादा उल्टी होना।
  • बहुत ज्यादा प्यास लगना।
  • बार-बार गला सूखना।
  • पेशाब कम आना और गहरे रंग का आना।
  • आंखों का अंदर की ओर धंस जाना।

दूषित जल से बचने के उपाय((Contaminated Water Prevention)

  • हमेशा उबला हुआ पानी पिएं।
  • पानी पीने से पहले उसकी जांच करें।
  • वाटर फिल्टर या RO के सही रखरखाव का ध्यान रखें।
  • यदि पानी उबालना संभव नहीं है, तो पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर की गोलियों का उपयोग करें।

03 Jan 2026 12:29 pm

Hindi News / Health / सिर्फ पानी पीकर हो गई 16 लोगों की मौत, जानें दूषित जल से कौनसी खतरनाक बीमारियां होती है और इससे कैसे बचें?

