सिर्फ पानी पीकर हो गई 16 लोगों की मौत, जानें दूषित जल से कौनसी खतरनाक बीमारियां होती है और इससे कैसे बचें?

Contaminated Water: जल को जीवन माना गया है और भला माना भी क्यों न जाए, जल के बिना कोई जीवित रह ही नहीं सकता है। अब आप सोचिए कि यही जीवनदाता जल पीने से ही लोगों की मौत होने लगे तो फिर क्या होगा। सबसे साफ रहने वाले शहर इंदौर में यही तो हुआ है, दूषित जल के सेवन से 16 लोगों की मौत हो गई है और करीब 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अब बात आती है कि आखिर दूषित जल इतना खतरनाक कैसे होता है कि उससे मौत ही हो गई? आइए जानते हैं कि दूषित जल से कौन-कौन सी खतरनाक बीमारियां फैलने का डर होता है।