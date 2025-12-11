11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

WhatsApp SIM Binding Rule: सर्वे में बड़ा खुलासा, 50% यूजर्स ने ठुकराया सरकार का सिम-बाइंडिंग प्लान, बताया बेहद असुविधाजनक

क्या है सरकार का नया WhatsApp SIM Binding Rule? एक सर्वे में 50% यूजर्स ने इसे असुविधाजनक बताया है। जानें मल्टी-डिवाइस और 6 घंटे वाले लॉग-आउट नियम का आप पर क्या असर होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 11, 2025

WhatsApp SIM Binding Rule

सरकार के प्रस्तावित WhatsApp SIM Binding Rule के चलते बिना सिम वाले डिवाइसेज पर आपका कनेक्शन टूट सकता है, जिसे लेकर आधे से ज्यादा यूजर्स ने नाराजगी जताई है। (Image: Gemini)

WhatsApp SIM Binding Rule: सरकार ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए एक नया सुरक्षा चक्र तैयार कर रही है, लेकिन देश की जनता खासकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चलाने वाले यूजर्स इसे अपनाने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। एक ताजा सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है कि जिन यूजर्स पर इस नए नियम का असर पड़ेगा, उनमें से 50% लोगों ने इसे साफ तौर पर ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि यह नियम सुरक्षा से ज्यादा परेशानी लेकर आएगा।

क्या है पूरा मामला? (What is SIM Binding)

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) ने प्रस्ताव रखा है कि मैसेजिंग ऐप्स को अब सिम-बाइंडिंग के जरिए चलना चाहिए। यानी, ऐप उसी डिवाइस में काम करेगा जिसमें सिम कार्ड लगा हो। साथ ही, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप चलाने वालों को हर 6 घंटे में दोबारा लॉग-इन करना पड़ेगा।

लेकिन लोकल सर्कल्स (LocalCircles) द्वारा किए गए सर्वे ने सरकार की इस मंशा पर जनता की बेरुखी की मुहर लगा दी है।

क्यों नाराज हैं आधे यूजर्स? (SIM Binding Rules Survey)

सर्वे में शामिल करीब 60% लोगों ने माना कि अगर यह नियम लागू हुआ, तो उनकी डिजिटल लाइफ अस्त-व्यस्त हो जाएगी। इनमें से आधे (50%) लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। विरोध की सबसे बड़ी वजह असुविधा है।

लोगों का तर्क है कि, हम डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां एक इंसान एक साथ कई डिवाइसेज का इस्तेमाल करता है।

सर्वे के मुताबिक, 40% यूजर्स नियमित रूप से टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कई डिवाइसेज में सिम कार्ड स्लॉट ही नहीं होता। अगर सिम का होना अनिवार्य कर दिया गया, तो लाखों लोग अपने टैब या पीसी पर काम नहीं कर पाएंगे।

ऑफिस में काम करने वाले लोग व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करते हैं। नए नियम के तहत हर 6 घंटे में ऑटो-लॉगआउट होने का मतलब है बार-बार फोन उठाना और स्कैन करना। यूजर्स इसे काम में बेवजह की रुकावट मान रहे हैं।

विदेश यात्रा पर भी लटकी तलवार

सिर्फ ऑफिस ही नहीं, ट्रैवलिंग को लेकर भी लोगों में डर है। सर्वे में 52% लोगों ने कहा कि वे इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि अगर उनकी भारतीय सिम बंद हो या वे विदेश में हों, तो उनका व्हाट्सएप अकाउंट लॉक हो जाए।

अक्सर लोग विदेश में वाई-फाई के जरिए अपना पुराना व्हाट्सएप चलाते रहते हैं। लेकिन सिम-बाइंडिंग नियम के बाद, अगर फोन में एक्टिव सिम नहीं है तो ऐप भी जवाब दे जाएगा। हालांकि सरकार ने रोमिंग पर छूट की बात कही है, लेकिन यूजर्स को डर है कि तकनीकी पेंच में वे अपनों से कट सकते हैं।

क्या सरकार को बदलना होगा फैसला?

यह सर्वे स्पष्ट संकेत देता है कि जनता सुरक्षा चाहती है लेकिन अपनी आजादी और सहूलियत की कीमत पर नहीं। सर्वे रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सरकार को इसे अनिवार्य करने के बजाय ऑप्शनल रखना चाहिए।

जिस तरह से जनता का रिएक्शन आया है, उसे देखते हुए एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सरकार को इस प्लान पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि स्कैमर्स को रोकने के लिए बनाया गया यह प्लान आम यूजर्स के लिए ही सिरदर्द बन गया है।

ये भी पढ़ें

फालतू चैनलों का खर्च अब बंद! YouTube ला रहा है नया सिस्टम, सिर्फ अपनी पसंद का कंटेंट देखें और पैसे बचाएं
टेक्नोलॉजी
Youtube TV New Plans 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

11 Dec 2025 08:20 pm

Hindi News / Technology / WhatsApp SIM Binding Rule: सर्वे में बड़ा खुलासा, 50% यूजर्स ने ठुकराया सरकार का सिम-बाइंडिंग प्लान, बताया बेहद असुविधाजनक

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Instagram Your Algorithm Feature: अब एल्गोरिदम नहीं, आपके हिसाब से दिखेगा कंटेंट, जानें कैसे काम करेगा फीचर?

Instagram Your Algorithm Feature
टेक्नोलॉजी

फालतू चैनलों का खर्च अब बंद! YouTube ला रहा है नया सिस्टम, सिर्फ अपनी पसंद का कंटेंट देखें और पैसे बचाएं

Youtube TV New Plans 2026
टेक्नोलॉजी

एक रिचार्ज के खर्चे में पूरा परिवार इस्तेमाल कर पाएगा प्रीमियम AI, जानें 199 वाले प्लान की पूरी डिटेल

Google AI Plus India Launch
टेक्नोलॉजी

एडिटिंग नहीं आती तो क्या हुआ? Google Photos के इस नए फीचर से चुटकियों में बनेंगे बढ़िया वीडियो

Google Photos Video Editing Features
टेक्नोलॉजी

रील स्क्रॉल करना छोड़ें, YouTube Shorts पर इन 3 शर्तों को पूरा कर शुरू करें कमाई

YouTube Shorts Se Paise Kaise Kamaye
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.