फोन से सिम निकाला तो बंद हो जाएगा WhatsApp, फ्रॉड रोकने के लिए नियम बदल रही है सरकार

आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इतने झंझट की जरूरत क्या है? तो इसका जवाब सिक्योरिटी यानि सुरक्षा है। सरकार ने कहा है, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं। ठग अक्सर ऐसे नंबरों से व्हाट्सऐप चलाते हैं जिनका सिम उनके पास होता ही नहीं है या वो देश के बाहर बैठे होते हैं। सरकार चाहती है कि जिस नंबर से ऐप चल रहा है वह सिम उसी डिवाइस में मौजूद हो ताकि फ्रॉड करने वाले को आसानी से ट्रैक किया जा सके।