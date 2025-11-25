Aadhaar Card Update: UIDAI कर रहा बड़ा बदलाव, नए कार्ड पर पता और जन्मतिथि नहीं दिखेगी… क्या होगा नया?

यूआईडीएआई एक बिल्कुल नया आधार लाने पर काम कर रहा है। नया आधार कार्ड पहले की तरह डिटेल में जानकारी वाला नहीं होगा। इसमें पता, जन्मतिथि और 12 अंकों वाला आधार नंबर नहीं होगा। कार्ड पर सिर्फ आपकी फोटो और एक क्यूआर कोड होगा, जिसमें जरूरी जानकारी सुरक्षित रहेगी, जो किसी को दिखाई नहीं देगा। इस बदलाव का मकसद यही है कि आपकी निजी जानकारी गलत हाथों में न जाए।