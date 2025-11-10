140 करोड़ भारतीयों को बड़ी सौगात: UIDAI ने लॉन्च किया नया Aadhaar App, अब मोबाइल से ही कर पाएंगे ये सभी काम

UIDAI Launches New Aadhaar App: UIDAI यानि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अपना नया आधार ऐप लॉन्च कर दिया है। UIDAI ने अपने ऑफिसियल एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर इस नए ऐप की लॉन्चिंग की जानकारी दी है। इसके साथ ही बताया है कि अब हर व्यक्ति अपने आधार कार्ड को फोन में डिजिटल रूप से सेव, शेयर और वेरिफाई कर सकेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप को एंड्राइड और आईओएस दोनों यूजर्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि नए आधार के खास फीचर्स के बारे में साथ में यह भी जानेंगे कैसे अकाउंट सेटअप करना है।