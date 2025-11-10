140 करोड़ भारतीयों को बड़ी सौगात: UIDAI ने लॉन्च किया नया Aadhaar App, अब मोबाइल से ही कर पाएंगे ये सभी काम

UIDAI Launches New Aadhaar App (Image: UADI/X)
UIDAI Launches New Aadhaar App: UIDAI यानि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अपना नया आधार ऐप लॉन्च कर दिया है। UIDAI ने अपने ऑफिसियल एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर इस नए ऐप की लॉन्चिंग की जानकारी दी है। इसके साथ ही बताया है कि अब हर व्यक्ति अपने आधार कार्ड को फोन में डिजिटल रूप से सेव, शेयर और वेरिफाई कर सकेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप को एंड्राइड और आईओएस दोनों यूजर्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि नए आधार के खास फीचर्स के बारे में साथ में यह भी जानेंगे कैसे अकाउंट सेटअप करना है।
UIDAI का मकसद आधार को हर नागरिक के लिए और आसान बनाना है।अक्सर लोगों को पहचान के लिए आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी साथ रखनी पड़ती थी, लेकिन अब यह झंझट खत्म हो जाएगा। इस ऐप के जरिए यूजर्स अपनी पहचान QR कोड या फेस ऑथेंटिकेशन से डिजिटल तरीके से कर सकेंगे। यानी अब किसी ऑफिस, बैंक या सरकारी डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन के लिए कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फैमिली आधार मैनेजमेंट: एक ही ऐप में परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड सेव रखे जा सकते हैं।
नया आधार ऐप सिर्फ एक डिजिटल आईडी टूल नहीं, बल्कि आपकी पहचान की सुरक्षा का एक नया तरीका है। इससे डेटा शेयरिंग पर पूरा कंट्रोल आपके पास रहेगा। UIDAI का दावा है कि इस ऐप में फेस रिकग्निशन और QR-बेस्ड ऑथेंटिकेशन जैसी हाई सिक्योरिटी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।
