140 करोड़ भारतीयों को बड़ी सौगात: UIDAI ने लॉन्च किया नया Aadhaar App, अब मोबाइल से ही कर पाएंगे ये सभी काम

UIDAI ने अपना नया Aadhaar App लॉन्च कर दिया है। अब 140 करोड़ भारतीय अपने मोबाइल से ही आधार से जुड़ी सभी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। जानें अकॉउंट सेटअप करने का तरीका और फीचर्स।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 10, 2025

UIDAI Launches New Aadhaar App

UIDAI Launches New Aadhaar App (Image: UADI/X)

UIDAI Launches New Aadhaar App: UIDAI यानि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अपना नया आधार ऐप लॉन्च कर दिया है। UIDAI ने अपने ऑफिसियल एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर इस नए ऐप की लॉन्चिंग की जानकारी दी है। इसके साथ ही बताया है कि अब हर व्यक्ति अपने आधार कार्ड को फोन में डिजिटल रूप से सेव, शेयर और वेरिफाई कर सकेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप को एंड्राइड और आईओएस दोनों यूजर्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि नए आधार के खास फीचर्स के बारे में साथ में यह भी जानेंगे कैसे अकाउंट सेटअप करना है।

क्यों लॉन्च किया गया नया Aadhaar App?

UIDAI का मकसद आधार को हर नागरिक के लिए और आसान बनाना है।अक्सर लोगों को पहचान के लिए आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी साथ रखनी पड़ती थी, लेकिन अब यह झंझट खत्म हो जाएगा। इस ऐप के जरिए यूजर्स अपनी पहचान QR कोड या फेस ऑथेंटिकेशन से डिजिटल तरीके से कर सकेंगे। यानी अब किसी ऑफिस, बैंक या सरकारी डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन के लिए कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ऐसे करें ऐप का सेटअप

  • सबसे पहले Google Play Store या Apple App Store पर जाएं और 'Aadhaar App डाउनलोड करें।
  • ऐप को ओपन करके जरूरी परमिशन दें।
  • अब अपना आधार नंबर डालें और नियम-शर्तें स्वीकार करें।
  • आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे दर्ज करें।
  • इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन करें और एक सिक्योरिटी पिन सेट करें।
  • अब आपका आधार इस्तेमाल के लिए तैयार है।

Aadhaar App में मिलेंगे ये खास फीचर्स

  • भारतीय नागरिक QR कोड से डिजिटल आधार शेयर कर सकेंगे अब फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी।
  • कस्टम डेटा शेयरिंग: यूजर खुद तय कर सकेंगे कि आधार की कौन सी जानकारी सामने वाले को दिखानी है और कौन सी नहीं।
  • बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक: अपनी बायोमेट्रिक जानकारी को ऐप से ही लॉक या अनलॉक कर सकते हैं।
  • यूसेज हिस्ट्री: कब और कहां आपके आधार का इस्तेमाल हुआ, यह ऐप में देखा जा सकेगा।

फैमिली आधार मैनेजमेंट: एक ही ऐप में परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड सेव रखे जा सकते हैं।

क्यों खास है यह ऐप?

नया आधार ऐप सिर्फ एक डिजिटल आईडी टूल नहीं, बल्कि आपकी पहचान की सुरक्षा का एक नया तरीका है। इससे डेटा शेयरिंग पर पूरा कंट्रोल आपके पास रहेगा। UIDAI का दावा है कि इस ऐप में फेस रिकग्निशन और QR-बेस्ड ऑथेंटिकेशन जैसी हाई सिक्योरिटी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।

